Borkai Zsolt bejelentette: új tulajdonosa van az ETO-nak Győrben

Borkai Zsolt polgármester a győri városházán bejelentette, hogy új tulajdonosa van az ETO-nak: Mányi József kilencvenhat százalékos tulajdonrészt szerzett a klubot eddig is működtető Kft-ben.A 113 éves, jelenleg másodosztályú ETO jövőjét meghatározó kérdésről született döntés, s ezt sajtótájékoztatón jelentette be tegnap Borkai Zsolt, Győr polgármestere.Mányi József

„A felelőtlen gazdálkodás miatt az ETO az elmúlt időszakban ismét bizonytalan, csődközeli helyzetbe került, hallottuk a segélykiáltásokat, számos panaszt kaptam magam is a kifizetések, bérek elmaradása miatt" – fogalmazott kritikusan a városvezető, aki hozzátette: az önkormányzat tavaly 150 millió forinttal támogatta a klub utánpótlás-nevelését, idén már 75 millió forinttal, s további 75 millió forintot tartalékba helyezett a költségvetésben, amelynek kifizetését attól tette függővé, ha látja a csapat további sikeres szereplésének az esélyét.

Tegnap, a hetek óta tartó tárgyalássorozat lezárásaként a Mányi József tulajdonában lévő budapesti székhelyű Ker-Gasztro Kft. csaknem százszázalékos tulajdonrészt szerzett a klubot eddig is működtető kft.-ben.„Remélem, hogy az új befektető érkezésével és az önkormányzat támogatásával a felnőttcsapat és a klubnál nevelkedő fiatalok sorsa is hosszú távra rendeződik. Köszönöm Csányi Sándornak és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a segítséget, amellyel a helyzet megoldását segítette, valamint azoknak a szakembereknek a munkáját, akik az elmúlt hónapok bizonytalanságában is kitartottak" – tette hozzá Borkai Zsolt.„Ma a Ker-Gasztro Kft. kilencvenhat százalékos tulajdonrészt szerzett az ETO kft.-ben, de megszületett a megállapodás a maradék négy százalékról is, így jövő májusban százszázalékos tulajdonos lesz a cég" – mondta ezt már Mányi József, a Ker-Gasztro tulajdonosa.A Kisalföld érdeklődésére, miszerint lesz-e valamilyen szerepe a klubnál a korábbi tulajdonosnak, Mányi József elmondta: nem, de a további változásokról és egyéb sportszakmai kérdésekről egyelőre nem szeretne beszélni, most a csapat pénzügyi stabilitása a cél.Ami biztos, hogy a jövőben a győri klubban különválik a labdarúgás és a futsal, amely még a Quaestor-csoport csődje miatt egyesült 2015-ben. Úgy tudjuk, épp emiatt nem lett még százszázalékos az új tulajdonos szerepvállalása. Elképzelhető, hogy nyáron más városba költözik a futsalcsapat.„A legfontosabb most a »tűzoltás«. Szeretném, ha mindenkinek nyugodt lenne a karácsonya, ezért először a kifizetéseket akarjuk rendezni. Elsődleges feladatunk, hogy rendezzük a klub és az akadémia helyzetét, először rendet, nyugalmat és kiegyensúlyozott működést kell teremtenünk. Ezután következhet a célok megfogalmazása" – emelte ki befejezésül Mányi József, aki korábban a SZEOL futballcsapatának is a tulajdonosa volt.