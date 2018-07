Bőnyben ötször többen futballoznak

A felnőttcsapatnál is nagy változások történtek idén. Az őszi utolsó helyhez képest tavasszal a gárda kicserélődött, 15 mérkőzésből 12-t meg tudott nyerni a megyei II. osztályban, s ezzel biztosan benn maradt. A csapat átlagéletkora fiatal, mindössze ketten vannak 30 év felett, a többiek 22 évesek vagy annál fiatalabbak.



A következő szezonnak nagy reményekkel vág neki az együttes, hiszen a gerince megmaradt és további erősítések történnek.



Ami az utánpótlást illeti, az U19-es gárda remek évet zárt, hiszen a bajnokságban ezüstérmes lett úgy, hogy veretlen maradt, a két döntetlen mellett a többi meccset megnyerte.



Ebben szerepet játszik, hogy jó az edzéslátogatottság, átlagban legalább 15 játékos vesz részt a tréningeken. Több játékos a felkészülést már a nagycsapatnál kezdi meg.



Az U16-os csapat is remek évet zárt, csak a bajnokság legvégén csúsztak le a dobogóról, a negyedik hely így is dicséretes. Örömteli, hogy Horváth Márk 59 góllal a bajnokság gólkirálya lett. Érdekesség, hogy ikertestvére, Horváth Milán 33 gólt szerzett. A bőnyiek reményei szerint a két játékosra még nagy jövő vár. Egyébként több U16-os játékos is szerepet kapott a nagycsapatban.



Az U14-es gárda szereplése rapszodikusra sikeredett, de voltak nagyon jó meccseik, a bajnokságban az aranyérmes csapatot csak a bőnyiek tudták legyőzni. A hullámzó teljesítmény annak tudható be, hogy egyéb okok miatt sokszor nem tudtak kiállni a legerősebb csapatukkal. A gólkirályt így is a bőnyiek adták Nagy Alex személyében.



Az U11-es és az U13-as csapatok Bozsik-tornákon, az U9-es és az U7-es pedig a Bozsik-fesztiválokon vett részt. Idén pedig elkezdték Bőnyön az ovifocit is.



A futsal szakágban az U20-as és az U17-es csapat az NB I-ben indult el, ahol a középmezőnyben végzett. Az U15-ös együttes a megyei futsalbajnokságban szerepelt, s mivel akkora volt a létszám, két csapatot is tudtak indítani.



Az U13-asok megyei második helyezést értek el, míg az U11-esek bejutottak a négyes döntőbe, ahol végül a negyedik helyet szerezték meg.



A bőnyi sportegyesület a helyi iskolával közösen részt vett a Nemak-kupában is.



A bőnyi csapat már a második évben nevezett a Somogy megyei strandlabdarúgó-bajnokságba is. A mérkőzéseket a siófoki MLSZ Beach Arénában rendezik. Az U19-es csapat harmadik helyen végzett, rosszabb gólkülönbsége miatt nem jutott a döntőbe, de a szakág szövetségi kapitánya felfigyelt pár bőnyi tehetségre.



Az U12-es csapat is harmadik lett, a gólkirály címet pedig Monda Noel szerezte meg.