Bombaerős kerettel mutatkoznak be a franciák - 12 órától élőben

C csoport, 1. forduló, Játékvezető: Andres Cunha (uruguayi)

Franciaország-Ausztrália, Kazany 12.00 (Tv: M4 Sport)



A várható kezdőcsapatok:

Franciaország: Hugo Lloris - Benjamin Mendy, Raphaël Varane, Adil Rami, Benjamin Pavard - NíGolo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Antoine Griezmann



Ausztrália: Mathew Ryan - Josh Risdon, Trent Sainsbury, Mile Jedinak, Aziz Behich - Massimo Luongo, Aaron Mooy, Matthew Leckie, Robbie Kruse, Jackson Irvine - Tomi Juric



Didier Deschamps szövetségi kapitány - aki játékosként 1998-ban világbajnok lett hazai környezetben - többek között két "százmilliós" támadót is bármikor bevethet, Kylian Mbappé helye megkérdőjelezhetetlen a kezdőben, de Ousmane Dembélé pályára küldése sem lenne meglepetés. Őket ráadásul a 27 évével és 54 válogatottságával már bőven rutinosnak nevezhető Antoine Griezmann segíti majd a támadósorban - a végül az Atlético Madridnál maradó csatár az elmúlt szezonban a világ egyik legjobbja volt a posztján. A 19 éves Mbappé minden idők legfiatalabb francia vb-résztvevője lesz, a rekordot most még Bruno Bellone tartja, aki 20 évesen és 118 naposan lépett pályára 1982-ben.



A franciák és az ausztrálok eddigi négy egymás elleni összecsapásából kétszer az európaiak nyertek, egy döntetlen és egy szigetországi siker mellett. Legutóbb 2013. október 11-én, a párizsi Parc des Princes-ben találkoztak, akkor fölényes, 6-0-s győzelmet arattak a vendéglátók.



A statisztikák alapján (is) a franciák a favoritok, ugyanis vb-n még soha nem kaptak ki az ázsiai zónából érkező riválistól, míg az ausztrálok nyolcból hat olyan vb-mérkőzésüket elveszítették, amikor európai csapat volt az ellenfél. A kivétel a horvátok elleni 2006-os 2-2, illetve a szerbek felett aratott 2010-es 2-1-es győzelem. A francia válogatott legutóbbi 14 nagy tornáján csak egyszer, a 2002-es vb-n kapott ki a nyitómérkőzésén, akkor címvédőként hatalmas meglepetésre Szenegál győzte le 1-0-ra.



A franciák két évvel ezelőtt hazai környezetben elveszítették a portugálokkal szemben az Európa-bajnokság döntőjét - érdekesség, hogy kontinensviadalok aktuális második helyezettje még soha nem nyert világbajnokságot.



A történetük ötödik vb-je előtt álló ausztrálok - akik a selejtezősorozat legeredményesebbjei voltak 51 találattal - csak a 2006-os tornán jutottak tovább a csoportjukból, s csakis ebben az évben nyerték meg a nyitómeccsüket, Kaiserslauternben Japánt győzték le 3-1-re.



A szigetországiak a felkészülésük során mindkét mérkőzésüket megnyerték, június 1-én Csehországot 4-0-ra, míg múlt szombaton a Groupama Arénában Magyarországot 2-1-re győzték le. Amennyiben sikerülne a bravúr a franciák ellen, akkor 1997 óta először nyernének sorozatban három mérkőzést UEFA-tagország csapatával szemben - akkor Norvégia, Macedónia és ugyancsak Magyarország volt az "áldozat".



Az ausztráloknál Tim Cahill és Mark Milligan is a negyedik vb-jére készül, igaz, csak előbbi lépett pályára 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben, ráadásul Pelé, Uwe Seeler és Miroslav Klose mellé csatlakozhat azzal, ha esetleg gólt szerez, ugyanis mindhárom korábbi vb-n megtette ezt. Hozzá hasonlóan Oroszországban a mexikói Rafael Márquez és a portugál Cristiano Ronaldo csatlakozhat ehhez az elitklubhoz.



A csoport másik mérkőzésén a világbajnokságra 1982 után visszatérő Peru Dániával találkozik. A dél-amerikai gárda tavaly november 15-én utolsóként csatlakozott a 32 csapatos mezőnyhöz, miután 2-0-s összesítéssel megnyerte az Új-Zéland elleni pótselejtezőt. Velük kapcsolatban a legnagyobb kérdés az volt, hogy a csapatkapitány, Paolo Guerrero ott lehet-e a tornán azt követően, hogy féléves eltiltást kapott, mert az argentinok elleni vb-selejtezőt követően adott mintájában kokainszármazékot találtak.



A 34 éves támadó végül hosszas huzavonát követően zöld jelzést kapott, s például a szaúdiak elleni felkészülési mérkőzésen két góllal jelezte, készen áll a viadalra.



Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint nem jelent hátrányt a világbajnokságon, hogy a francia labdarúgó-válogatott keretének tagjai kevés tapasztalattal rendelkeznek a nagy tornákat illetően.



A szakember csapata szombati, Ausztrália elleni nyitómérkőzését megelőzően elmondta: nem jelent kockázatot, hogy a franciák keretébe több fiatalt hívott meg, és a 23 játékos közül csak hatnak van vb-tapasztalata.



"Azért választottam őket, mert a csapat hasznára lehetnek és minőséget képviselnek" - nyilatkozta Deschamps. Az ausztrál riválist illetően hozzátette: "erős, fegyelmezett és szervezett" csapattal találkoznak.



Hugo Lloris csapatkapitány elárulta: már az első perctől nehéz mérkőzésre számít szombaton. A 31 éves kapus a vb esélyeseivel kapcsolatban megemlítette, hogy szerinte a francia válogatott nem sorolható közéjük, ellentétben "a brazil, a német és a spanyol csapattal".



"Sok kiváló játékosunk van, de szerénynek kell lennünk. Megvan bennünk a kellő becsvágy, de a pályán kell bizonyítanunk" - mondta Lloris.