Bojovic Újpestre szerződhet

A Gyirmót FC Győr csapata a hétvégén hivatalosan is búcsúzik az első osztálytól. A kék-sárgák minden játékosa bizonyosan nem követi a csapatot az NB II-be, annál is inkább, mert a klubok csak magyar felmenőkkel rendelkező játékosokkal szerepelhetnek, külföldi labdarúgókat nem foglalkoztathatnak a második vonalban.Szinte biztosra vehető, hogy a szerb hátvéd, Mijusko Bojovic hazánkban, egész pontosan Újpesten folytatja a profi pályafutását. A Kisalföld információi szerint a játékos már részt is vett az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton. A liláknál korábbi szerbiai edzője, Nebojsa Vignjevic dirigál, az ő hívására érkezhet a Megyeri útra.

Egyes hírek szerint a Videoton és az Újpest érdeklődik a szintén gyirmóti Tamás Krisztián és Csiki Norbert iránt. Mint korábban jeleztük, a Vasastól kölcsönbe érkezett Novák Csanád, valamint Vass Patrik a Haladásba igazolhat, de úgy tudjuk, a középpályást az NB II-be most feljutott ETO is szívesen látná. A zöld-fehér klubbal hozták kapcsolatba Sebők Zsolt kapust is. Simon Ádám valószínű, visszatér a Videotonhoz.