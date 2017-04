BL: Gólt sem rúgott a visszavágón, kiesett a Barcelona

A Juventus rendkívül magabiztosan, 0-0-s döntetlennel őrizte meg az első mérkőzésen kiharcolt háromgólos előnyét az FC Barcelonával szemben, míg a Monaco kettős győzelemmel jutott tovább a Borussia Dortmund ellenében.



Barcelonában a katalánok a várakozásoknak megfelelően nekiugrottak a Juventusnak, az olasz bajnok azonban a Paris Saint-Germainnel ellentétben - amely a hazai 4-0 után 6-1-re kapott ki a Camp Nou-ban a nyolcaddöntőben - rendkívül keményen és magabiztosan védekezett. A Barca igazi ziccerig sem jutott el.



A gól nélküli első félidőt követően sem változott a játék képe, a hazaiak nem tudták feltörni a Juve védelmét, amely a találkozó közepén átlépte az 500 kapott gól nélküli percet a sorozatban. Érdekesség, hogy Gianluigi Buffonnak, a torinóiak veterán világbajnokának a 80. percben kellett bemutatnia az első bravúrját.



A Monaco-Borussia Dortmund mérkőzés ötperces csúszással kezdődött, mert a német csapatot a hotelből a stadionhoz szállító busz forgalmi dugóba került.



A franciák 18 éves gólzsákja, Kylian Mbappé már a harmadik percben kihasználta Roman Bürki kapus hibáját, és a BL-történet első olyan játékosa lett, aki az egyenes kiesés szakaszban az első négy fellépésén betalált.



A németek igyekeztek tempót diktálni, de nem voltak meggyőzőek és kellően hatékonyak. Legnagyobb lehetőségük a 13. percben adódott, amikor Nuri Sahin szabadrúgásból a kapufát találta el. Négy perccel később egy hazai kontra lezárásaként Radamel Falcao tíz méterrel a kapu bal oldalába csúsztatott. A németek motiváltságára erősen kihatott, hogy kétgólos hátrányba kerültek.



Összekapta magát a szünetben a Dortmund, és lendületes kezdés után a 48. percben szépített. Ousmane Dembélé harcosságát dicséri a gólpasszt érő beadás, a középen érkező Marco Reus pedig egyből lőtt a hazai kapu bal felső sarkába. Ismét élet költözött a pályára. Kitámadott, kicsit ki is nyílt a Dortmund, de igazán gólveszélyes helyzetet egyik oldalon sem sikerült kialakítani. Az idő múlásával egyre távolabb kerültek a kapuktól a felek, a játék a tizenhatosok közötti területre koncentrálódott. A hajrában újabb hazai gól született: Thomas Lemar csípett el a felezőnél egy dortmundi passzt, majd előzékenyen kiszolgálta a ziccerben lévő, mindössze 22 másodperccel korábban csereként pályára lépő Valere Germaint, aki élt a 81. percben adódó lehetőséggel, és kialakította a végeredményt.



Kedden a Real Madrid hosszabbítás után búcsúztatta a Bayern Münchent, míg az Atlético Madrid a Leicester City ellenében jutott tovább. Az elődöntő sorsolását pénteken 12 órától Nyonban tartják.



Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

FC Barcelona (spanyol)-Juventus (olasz) 0-0

Továbbjutott: a Juventus, 3-0-ás összesítéssel.



AS Monaco (francia)-Borussia Dortmund (német) 3-1 (2-0)

gól: Mbappe (3.), Falcao (17.), Germain (81.), illetve Reus (48.)

Továbbjutott: az AS Monaco, kettős győzelemmel, 6-3-as összesítéssel.