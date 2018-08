BL-selejtező: döntetlennel búcsúzott a Vidi FC

A Vidi FC 1-1-es döntetlent ért el a görög AEK Athén vendégeként, és 3-2-es összesítéssel elveszítette a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó párharcát, így ősszel az Európa-liga csoportkörében folytathatja nemzetközi szereplését.



Bajnokok Ligája-selejtező, 4. forduló, visszavágó: AEK Athén (görög)-Vidi FC 1-1 (0-0)

Athén, Szpirosz Luisz Olimpiai Stadion, 42 ezer néző, v.: Marciniak (lengyel)

gólszerzők: Mantalosz (48. - tizenegyesből), illetve Nego (57.)

sárga lap: André Simoes (81.), Hult (90+8.), illetve Nikolov (7.), Nego (38.), Hadzic (42.), Fiola (47.), Lazovic (90+8.)

piros lap: Hélder Lopes (81.)

Továbbjutott: az AEK Athén, 3-2-es összesítéssel.



AEK Athén:



Barkasz - Bakakisz, Oikonomu, Lampropulosz, Hult - André Simoes, Galanopulosz - Hélder Lopes, Klonaridis (Ponce, 62.), Mantalosz (Cosic, 90.) - Livaja (Alef, 84.)



Vidi FC:



Kovácsik - Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Kovács I., Nikolov (Pátkai, a szünetben) - Lazovic, M. Scepovic



A Vidi FC nem várhatta kedvező helyzetből az athéni találkozót, hiszen a párharc budapesti első meccsén az AEK Athén 2-1-re győzni tudott. A visszavágó előtt mindkét együttes szakvezetője képesnek tartotta a győzelemre és a továbbjutásra a csapatát, jóllehet utóbbihoz Marko Nikolic alakulatának minimum két góllal jobbnak kellett lennie a görög bajnoknál.



Az Athénba még begipszelt kézzel érkező jobbhátvéd, Fiola Attila is vállalta a játékot, karján már csak egy kisebb rögzítőkötés volt. Vele ellentétben nem játszhatott az első mérkőzésen kiállított Huszti Szabolcs, mint ahogy a görögök második gólját szerző - szintén piros lapot kapott - Taszosz Bakaszetasz sem.



Az első negyedórában a fehérváriak maximálisan betartották edzőjük azon utasítását, hogy nem kell fejetlenül támadni a továbbjutást jelentő sikerhez, hiszen többnyire a görögök vezettek támadásokat és alakítottak ki helyzeteket Kovácsik Ádám kapuja előtt. Az eleredő esőben kiegyenlítettebbé vált a játék, egy sarokrúgást követően Anel Hadzic fejese jelentett veszélyt a hazai kapu előtt, majd Danko Lazovic kiválóan elvégzett szabadrúgását tolta ki ujjheggyel Vaszilisz Barkasz.



Félóra elteltével a Vidi FC kapusának kellett egymás után több nagy védést bemutatnia, miközben a fehérváriak nagy erőket mozgósítottak a gólért. A szünet előtt Marko Livaja húsz méterről eleresztett bombája centiméterekkel elkerülte a vendégkaput.



A második félidő elején az AEK került közelebb a Bajnokok Ligája főtáblájához, miután a Fiola Attila szabálytalanságáért megítélt büntetőt Petrosz Mantalosz magabiztosan értékesítette. A Vidi FC nem esett kétségbe és egy Kosztasz Galanopuloszról saját kapuja felé vágódó beadással akár egyenlíthetett volna. Ami nem sikerült akkor, néhány perc múlva, az 57. percben összejött: Danko Lazovic remek szöktetésével Loic Nego lépett ki és higgadtan emelt a görög kapuba.



A székesfehérváriak nem álltak le, továbbra is támadásban maradtak. A fehérvári gólszerző, majd Marko Scepovic távoli próbálkozása is góllal kecsegtetett. A Vidi FC előtt felcsillant a remény a győzelemre, mivel a lengyel játékvezető Hélder Lopest kiállította. A magyar bajnok az utolsó másodpercekig elkeseredetten küzdött a hosszabbításért, de nem sikerült újabb gólt elérnie.



Az AEK Athén legutóbb a 2006/07-es idényben szerepelt a BL csoportkörében.