Biztos be kellett fújni ezt a végén a Real Madridnak? - videó, szavazás

BrenCelt on Twitter 2001 Juve beat #Celtic with last gasp dodgy penalty 2018 Juve lose to last min peno That's called #Karma #RealJuve https://t.co/WpNbxn2LMX

Ön szerint büntetőt kellett ítélni a Real Madridnak? Igen Nem Szavazok!



Szavazás állása Igen Nem Ön szerint büntetőt kellett ítélni a Real Madridnak? Igen Nem 260 szavazat

Sokan lefutottként tekintettek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágójára, hiszen a Real Madrid idegenben, 3-0-ra legyőzte a Juventust, így a torinóiaknak néggyel kellett volna nyerniük a Bernabeuban, hogy továbbjussanak. Nem álltak messze ettől, hiszen Mario Mandzukics kétszer is eredményes volt fejjel, majd a Blaise Matuidi a harmadikat is megszerezte a második félidő közepén - minden úgy festett, a hosszabbításban, vagy tizenegyesekkel dőlhet el a párharc, csakhogy. Csakhogy a 93. percben az angol játékvezető, Michael Oliver szabálytalannak vélte Mehdi Benatia megmozdulását Lucas Vazquezzel szemben, amiért büntetőt ítélt - ráadásul a hevesen reklamáló Gianluigi Buffont ki is állította, így a Juve cserekapusának kellett beállni. A képlet egyszerű volt, ha a Real belövi a büntetőt, továbbjut, ha nem, akkor jöhet a hosszabbítás: Cristiano Ronaldo lába azonban nem remegett meg, és a négy közé lőtte csapatát.Az angol sporttárs ítéletén sokan és sokáig fognak vitatkozni, mondja ki Ön is a véleményét: büntető volt-e, vagy sem?