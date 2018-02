Bizonytalan jövő - Győrben maradt az edző? Ambros Martín nem döntött a Rosztovról

Ambros Martín egyelőre csak a győri csapat minél sikeresebb szereplésére fókuszál. Fotó: ehfcl.com

Miközben az Audi-ETO női kézilabdacsapata bejelentette jövő évi keretét, továbbra sem tudni, hogy a csapatot az elmúlt öt évben háromszor BL-győzelemre vezető Ambros Martín marad-e. Szerdán a zöld-fehérek Debrecenben nyertek bajnoki mérkőzést. Még a találkozó előtt értük el az edzőt, aki annyit mondott: nem igazak azok a hírek, hogy aláírt az orosz Rosztovhoz, de még a győriekkel sincs megállapodása.Miközben az Audi-ETO a hét elején bejelentette a jövő évi keretét, egy kérdés – az egyik legfontosabb – még nyitott maradt: ki lesz a csapat edzője a következő szezontól?

Ha Ambros Martín győri munkásságát nézzük, sok minden szól amellett, hogy ő maradjon továbbra is a zöld-fehérek edzője, hiszen öt év alatt négyszer vezette a Bajnokok Ligájában döntőig a csapatot, s ebből háromszor meg is nyerte. Az idei sorozatnak címvédőként vágtak neki a zöld-fehérek, s bár sérülések nehezítik a csapat dolgát – alig egy hete Nora Mörk esett ki legalább fél évre, ami komoly érvágás a győrieknek –, a negyeddöntőben gyakorlatilag már ott van a gárda, s a másik ágat nézve a Final Four elérése sem tűnik elérhetetlennek. Ha pedig már ott van a gárda, abban a két napban bármi megtörténhet.Szóval könnyen lehet, hogy négyszeres BL-győztes edző lenne a spanyol, s bár sokszor felróják neki a sérüléseket, bukott azért el magyar bajnokságot és Magyar Kupát, az eredménysora olyan, amilyenre szinte mindenki büszke lehetne.Alighanem így vannak ezzel Győrben is a vezetők, legalábbis erre utalnak a klub elnökének, Bartha Csabának a szavai, aki a Digisport híradójának így nyilatkozott:

„Nagyon régóta folyamatban vannak a tárgyalások, gyakorlatilag az egész szezonban egyeztetek Ambrosszal, nyilván a teljes keretet is vele alakítottuk ki, úgyhogy hamarosan erről is nyilatkozunk."

Ez mindenképpen azt sejteti, hogy Győrben vele képzelik el a következő időszakot. Információink szerint a labda most Martín térfelén pattog, s bár a napokban román források kész tényként könyvelték el, hogy a spanyol a Rosztov-Don edzője lesz, ez még egyáltalán nem lefutott.Úgy tudjuk, sorsa a román kézilabda-szövetség elnökválasztásától is függhet. A Kisalföld információi szerint tegnap eldőlt, hogy a régi elnök, Alexandru Dedu marad, így lehet, hogy Ambros Martín is folytathatja a munkát a női válogatott kispadján. Nem elképzelhetetlen, hogy Ambros Martín az elnökválasztás eredményére is várt, mielőtt végleges döntést hozna.Erről a szakember nem beszélt, viszont annyit a Kisalföldnek elmondott:

„Nincs még döntés, nem igaz, hogy aláírtam volna Rosztovba. Megegyeztem a győri klubbal abban, hogy több idő kell a döntéshez, amit ha meghoztam, elsőként a játékosokkal és a szurkolókkal tudatok."

Bárhogyan is alakul, a jövő évi keret adott, s az utóbbi évek egyik legerősebb kerete lesz Győrben, bár apróbb változások még lehetnek.Mint arról már beszámoltunk, a dán sajtó Anne Mette Hansen kölcsönadásáról írt, információink szerint a nagy tehetségnek tartott 23 éves játékos a következő szezonban Érden építheti fel magát. Úgy tudjuk, ez is része volt ugyanis annak a megállapodásnak, miszerint az idei szezon hátralévő részére az érdi klub Mörk pótlására „kikölcsönözte" az ETO-nak Mireya Gonzalezt.