Birkózó vb: Kubai, orosz, amerikai és georgiai aranyérmek vasárnap - és egy példátlan sportszerűtlenség

Miután a kubai Yowlys Bonne Rodriguez 6-5-re legyőzte az orosz Gadzimurad Rasidovot, az orosz szövetségi kapitány hevesen reklamálva felment a szőnyegre és összeszólalkozott a mérkőzésvezetővel, akit a vállával meglökött. Tettét a telt házas aréna nézőinek hangos füttye követte, a bírótól pedig piros lapot kapott.

Eredmények:



- szabadfogás 61 kg, világbajnok: Yowlys Bonne Rodriguez (Kuba) 2. Gadzimurad Rasidov (Oroszország) 3. Joseph Colon (Egyesült Államok) és Tuvshintulga Tumenbileg (Mongólia) a döntőben: Rodriguez-Rasidov 6-5

- szabadfogás 74 kg, világbajnok: Zaurbek Szidakov (Oroszország) 2. Avtandil Kencsandze (Georgia) 3. Jordan Burroughs (Egyesült Államok) és Bekzsod Abdurahmonov (Üzbegisztán) a döntőben: Szidakov-Kencsandze 2-2 - nagyobb értékű akcióval

- szabadfogás 86 kg, világbajnok: David Morris Taylor (Egyesült Államok) 2. Fatih Erdin (Törökország) 3. Taimurez Naskidaeva (Spanyolország) és Haszan Jazdanicsarati (Irán) a döntőben: Taylor-Erdin 12-2 - technikai tus

- szabadfogás 125 kg, világbajnok: Geno Petriasvili (Georgia) 2. Teng Ce-vej (Kína) 3. Nicolas Gwiazdowski (Egyesült Államok) és Parviz Hadibasmani (Irán) a döntőben: Petriasvili-Teng 6-0

A szabadfogásúak 61 kilogrammos kategóriájában kubai, 74 kilogrammban orosz, 86-ban amerikai, míg 125 kilóban georgiai aranyérem született a budapesti birkózó-világbajnokság első éremosztó napján, vasárnap. A helyosztókat látványos műsor vezette fel, melyen Nenad Lalovic, a nemzetközi szövetség (UWW) elnöke hivatalosan is megnyitotta a vb-t.A nap végén egyértelműen az amerikai válogatott örülhetett a legjobban, ugyanis a 86 kilóban David Morris Taylor győzött, míg a másik három kategóriában egyaránt bronzérmet szereztek a csapat versenyzői. Az esti mérkőzések többségükben élvezetes csatát hoztak, ugyanakkor a nap első döntője szinte példátlan sportszerűtlenséggel zárult.Hétfőn öt magyar lép majd szőnyegre. A szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában szereplő Asarin Roman a vigaszágon lesz érdekelt, míg Lukács Norbert (70 kg), Olejnik Pavlo (97 kg), illetve Galambos Ramóna (55 kg) és Dollák Tamara (59 kg) a harmadik versenynapon mutatkozik be a vb-n.A második versenynap lesz a budapesti birkózó-világbajnokság leghosszabb napja, mivel a hivatalos megnyitót is vasárnap rendezik a Papp László Budapest Sportarénában. A vb-t felvezető események egyik csúcspontja szombat este a Kongresszusi Központban volt, ahol a nyitógálán több mint 300 vendég vett részt. A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) elnökségén túl sportvezetők, közéleti személyiségek, a résztvevő 114 ország küldöttségének vezetői, valamint olimpiai, világ és Európa-bajnok birkózók, a sportág élő legendái is bepillantást nyerhettek a sportág történetébe a tánc és a zene segítségével.A gálaműsorban többek között színpadra léptek az immár kilencszeres világrekorder Rippel fivérek, az Egri Vitézlő Hagyományőrző Szervezet tagjai, a Coincidance táncosai, valamint a korosztályos magyar birkózóválogatott tagjai is. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a gálán köszöntőjében kiemelte, hogy a birkózás nagyon fontos szerepet tölt be a magyar sportban, és ez a világbajnokság az idei év legjelentősebb sporteseménye hazánkban.Vasárnap a szombati négy súlycsoport (szabadfogás 61, 74, 86, 125 kg) vigaszági küzdelmeit, illetve helyosztóit rendezik meg. A hazai versenyzők közül csak a nehézsúlyú Ligeti Dániel maradt állva, aki a vigaszágon az orosz bajnok Anzor Hizrijev ellen lép szőnyegre. Továbbá négy súlycsoportban kezdődnek meg délelőtt a versenyek. A szabadfogásúak 57 kilós súlycsoportjában Farkas Rajmund, 65 kilóban Asarin Roman, 79 kg-ban Nagy Mihály, 92-ben pedig Hatos Gábor lép szőnyegre. A megnyitó az esti program előtt, 16.45-tól lesz, majd 17.45-től az elődöntőket, 19 órától pedig a döntőket rendezik meg.