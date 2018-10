Birkózó-vb - Sastin Marianna ötödik hellyel tért vissza

Gyermeke születése után mindössze nyolc hónappal Magyarország eddigi egyetlen női világbajnoka talán a vártnál is jobb teljesítményt nyújtott a vb-n.Szerdán egy szép győzelmet követően erősen vitatható vereséget szenvedett, majd csütörtökön a vigaszágon előbb a nigériai, majd az indiai ellenfelét is legyőzte, utóbbit az utolsó másodpercekben indított akcióval. A helyosztón aztán az ukránok tavalyi vb-ezüstérmese, Julija Tkacs Osztapcsuk várt rá, aki kisebb meglepetésre veszített az elődöntőben. Az esélyek az ukrán mellett szóltak, s a meccset Sastin óvatosan kezdte, láthatólag kicsit tartott vetélytársától.A bírók 50 másodperc után aktívabb birkózást kértek tőle, másfél percnél pedig megintették. A 35 éves magyar klasszisnak 30 másodperce volt, hogy akciót csináljon, ám erre nem volt esélye, ezzel pedig 1-0-ás hátrányba került. A szünetig feszült, de akciómentes harc folyt a szőnyegen, a mérkőzésvezető többször figyelmeztette a feleket a tiszta birkózásra. A második szakaszban Tkacs nagy erőket mozgósított, Sastinnak nagyon küzdenie kellett, hogy ne engedjen akciót magán, egy perc után viszont kiléptette őt az ukrán, aki ezzel már 2-0-ra vezetett. Sastin ezt követően mindent megtett, hogy megfordítsa a meccset, ám ezúttal az utolsó pillanatokban sem tudott eredményes akciót indítani, így ötödik helyen zárta a világbajnokságot, ám ő nem kesergett, hanem kiintegetett a közönségnek megköszönve a lelkes biztatást.A magyar női csapat így Barka Emese (57 kg) - fél órával Sastin meccse előtt szerzett - bronzérmével és két ötödik hellyel zárta a versenyt. A másik ötödik hely Németh Zsanett (76 kg) nevéhez fűződik, aki elődöntőjében súlyos térdsérülést szenvedett, emiatt nem állhatott ki a bronzcsatára.

Korábban írtuk:

Elképesztő izgalmak közepette, az utolsó utáni másodpercben szerzett pontot világbajnok birkózónk, Sastin Marianna az olimpiai bronzérmes indiai Malik elleni vigaszági mérkőzésen.A kötöttfogásúak 72 kilogrammos kategóriájában szereplő Korpási Bálint és a 82 kilóban érdekelt Bácsi Péter a negyeddöntőben sem változtatott sikereik korábbi "receptjén": előbbi technikai tussal, utóbbi pedig intésekkel 2-1-re nyerte meccsét, így egyaránt elődöntőbe jutottak a budapesti birkózó-világbajnokság csütörtöki versenynapján, melyen Váncza István(63 kg) kikapott a nyolc között.A negyeddöntők sorát a 72 kilogrammosok kezdték, azaz a 2016-os vb-győztes Korpási küzdhetett meg először a négy közé kerülésért. Ellenfele a brazil Joilson de Brito Ramos volt, akit a papírforma alapján könnyedén kellett legyőznie.A BVSC 31 éves klasszisa nem is adott esélyt dél-amerikai riválisának, akit az első menetben szép karberántás után levitt és eldobott (4-0), majd még a szünet előtt újabb két ponttal gazdagodott, miután a brazil szabálytalanul védekezett fejlefogás közben.Korpási a nyolcaddöntőben is a második félidő elején döntötte el meccsét, s ezúttal sem várt sokkal tovább: a szakasz felénél újabb karberántást és mögé kerülést mutatott be, amivel 8-0-ás technikai tussal nyert. A 16.45-kor kezdődő elődöntős programban Korpási a bolgár Aik Mnacakanjannal csatázhat a pénteki fináléért."Kedvező sorsolást kaptam, ráadásul kiemeltként nem kellett szőnyegre lépnem a 16 közé jutásért, így ennyivel is több erőm volt a meccsekre. Úgy érzem, jól bemelegítettem az elődöntőre, bízom benne, hogy ott is hasonló erővel fogok birkózni" - mondta negyeddöntője után Korpási.Következtek a 63 kilósok, akik között a mindössze 19 éves Váncza István első két meccsén nagyszerűen tejesített, ráadásul a 16 között az Európa-bajnok románt Mihai Mihutot egészen kiemelkedő birkózással verte. A nyolc között aztán már nem ment neki ennyire jól az orosz Sztyepan Marjanyan ellen.Az FTC junior világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmes tehetségének talán már az ereje is elfogyott harmadik nehéz találkozójára, melynek elején egy elhamarkodott indítását kontrázta meg mögé kerüléssel riválisa (0-2). A folytatásban sem sikerült újítania Vánczának, alig egy perc elteltével nem tudta védeni riválisa gyors derékra támadását, amely után kétszer megpörgette az orosz, s meccs másfél perc után 8-0-ás technikai tussal véget ért."Az első szerintem a saját akcióm volt, a másodiknál viszont hibáztam, ez pedig nem megengedhető egy ilyen jó birkózóval szemben" - értékelt könnyeivel küszködve Váncza. Hozzátette, a világbajnokság előtt egy-két mérkőzést szeretett volna nyerni, evés közben azonban megjött az étvágya, ezért volt ennyire csalódott a negyeddöntős találkozója után.Ezek után szólították szőnyegre a 82 kilogrammban szereplőket, köztük a C-re Bácsi Pétert és a kazah Makszat Jerezsepovot.Az FTC világ- és kétszeres Európa-bajnoka korábbi két találkozóját egyaránt 2-1-re nyerte, s harmadikra a korábbiakhoz kísértetiesen hasonló meccset produkált.Bácsi az első menetben aktívabb volt riválisánál, akit két perc után meg is intettek (1-0). Lentről a magyar kötöttfogású ezúttal a korábbiakkal ellentétben nem emeléssel, hanem pörgetéssel próbálkozott, viszont ezúttal sem járt sikerrel.Az első három perc legvégén a kazah éledezni látszott, a másodikat viszont ismét Bácsi kezdte aktívabban, majd fél perc után kiegyenlítődött a meccs képe. Jerezsepov elszántan küzdött, de Bácsi is keményen harcolt a szőnyeg közepén. A kiegyenlített csatát a bírók szakították meg kevesebb mint két perc után, amikor újra a kazah versenyzőt büntették intéssel. (2-0). Bácsi Péter ezúttal is a lenti helyzetet kérte, emelni próbált, de nem volt elég energikus, így az utolsó percben kétpontos előnynél kellett védekeznie. A végén már egyértelműen aktívabb Jerezsepov ekkor egyértelműen energikusabb volt, Bácsit egyszer intették is (2-1), pontot viszont nem tudott a magyaron csinálni, ami Bácsi Péter győzelmét jelentette.Bácsi a négy között a kirgiz Atabek Azisbekovval találkozik majd."Nincs nagy jelentősége annak, milyen arányban győzök, a lényeg, hogy eggyel mindig több pontom legyen a végén, mint az ellenfelemnek" - utalt az FTC versenyzője arra, hogy eddigi mindhárom találkozóját 2-1-re nyerte. Elmondta, a negyeddöntő vége már "elég húzós volt", de reméli, az elődöntőt is bírni fogja erővel.Csütörtök délután Korpási és Bácsi elődöntőjét követően Barka Emese (55 kg) és Sastin Marianna (62 kg) a bronzéremért lép majd szőnyegre.