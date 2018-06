Birkózás - Tizenketten álltak dobogóra Győrben

Lőrincz Viktor kisebb kötéssel a fején sem talált legyőzőre a győri nemzetközi viadalon. Fotó: Mészáros M.

A 72 kg-osok között a világ- és Európa-bajnok Korpási Bálint két kazah riválist győzött le, majd a döntőben a horvát Dominik Etlingernél is jobbnak bizonyult.A 96 kg-os súlycsoportban Kiss Balázs előbb Varga Ádámot, majd egy kazah és egy kínai versenyzőt győzött le. A fináléban a kazah Jerulan Iszkakov ellen 3–3 lett az eredmény, de a később szerzett pont a világbajnok Kissnek kedvezett.A 87 kg-osok versenyében Lőrincz Viktor a fináléig vezető úton kínai és szerb ellenfelet győzött le, majd az aranyéremért vívott mérőzésen az iráni Fallahhamidabit múlta felül 3–1-re.„Nyilvánvalóan az első hely megszerzése volt a cél, fontos, hogy értékes ranglistapontokat tudtam gyűjteni. Az eddig élen álló kazah fiú most a harmadik helyen végzett, így elé tudtam kerülni. Remélem, meg tudom tartani ezt a különbséget a világbajnokságig. Boldog vagyok, mert negyedszer nyertem meg a Magyar Nagydíjat. Annak ellenére történt így, hogy kicsit enervált voltam, de kemény két hét tatai edzőtábor után jöttünk ide. Kiküszködtem az aranyérmet..." – értékelt a szövetség honlapján Korpási Bálint.„Elfáradtam, egyedül a döntőben több energiát mozgósítottam, mint az azt megelőző három meccsen összesen. Jóval erősebb volt az ellenfelem, mint amire számítottam. Megpörgetett az első menetben, aztán ritmust kellett váltanom a másodikban, aztán valóban sikerült megfárasztanom, és akkor egy tőlem soha nem látott akciót csináltam, szaltót, ráadásul ellenkező irányba, ezzel őt is, de legfőképpen magamat leptem meg. Még egy fokozattal feljebb kapcsoltam, onnan pedig már nem engedem ki a kezemből a győzelmet. Szerdán még kétséges volt az indulásom, mert nagyon meghúztam a derekamat, három napig nem tudtam kiegyenesedni, de Moldvai Ildikó gyógytornász ismét csodát tett a derekammal" – mondta a döntő után Kiss Balázs.„Taktikai húzás volt a döntőben az iráni ellen, hogy én vonultam védelembe. Az EB óta fejlesztjük ezt az edzőmmel, akkor az azeri ellen éppen a rossz taktika miatt szaladtam bele a vereségbe. Jól működött, annak pedig külön örültem, hogy az intés után az iráni fiút meg is tudtam pörgetni. Nem szeretem az ilyen hosszú karú, hosszú lábú ellenfeleket, inkább jöjjenek a tömzsi erőgépek. A szemöldökömnél van ez a seb, még a kínai srác ellen szereztem. Tudtam, hogy ez lesz, egyszer korábban már birkóztam ellene, akkor is lefejelt. A múlt heti edzőtáborban ugyanígy lefejelt. Hamar begyógyul, az iránin viszont azt éreztem, hogy ő nem fejel. Tényleg nem is fejelt le. Mostanában sorra nyerem a versenyeket, készülök a budapesti vb-re. Nagyon bizakodom" – összegzett Lőrincz Viktor.A 82 kilósoknál az ugyancsak világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter egy szerb és egy kínai birkózó legyőzését követően a döntőben kikapott az iráni Juszef Gaderjantól.A 77 kilósok között a vállműtétje után visszatérő Lévai Zoltán két kazah és egy román riválist győzött le, majd a döntőben kikapott a kazah Sadukajevtől.Andrási József (55 kg), Váncza István (63), Németh Iván (97), Varga Ádám (97), Torba Erik (60 kg), Szilvássy Erik (87 kg) és Lám Bálint (130 kg) bronzérmet nyert.A Magyar Nagydíjon – mely Polyák Imre-emlékverseny is volt egyben – négy kontinensről 11 ország 110 birkózója állt szőnyegre.