Birkózás - Nyolcan álltak dobogóra a győri Európa-bajnokságon

Az első napon tizenhárom magyar szabadfogású versenyzőből egyedül a 68 kilogrammos Rizmajer Márton révén voltak érdekeltek a magyarok a helyosztón. A csepeli birkózó egy-egy győztes és vesztes mérkőzés után a vigaszágra került, ahol román színekben versenyző magyar birkózót győzött le. Az esti bronzcsatában Rizmajer grúzzal csapott össze, de technikai tussal kikapott, így az ötödik helyen zárt Győrben.



A további tizenkét magyar résztvevőből öten kerültek még vigaszára, de kikaptak, ezzel búcsúzni kényszerültek a versenytől. A tíz Európa-bajnoki címből hetet Oroszország nyert meg, kettőt Törökország, egyet pedig Örményország.



A Győri AC két versenyzője is ekkor lépett a szőnyegre, a 38 kg-ban versenyző Gyurasits Máté a selejtezőben kikapott az örmény Avetiszjan Andraniktól, s végül a 20. helyen zárt.



A nyolcaddöntők során a 44 kg-ban induló Reznyák Máté az olasz Danny Lubranóval szemben maradt alul 15–6-ra. Reznyák végül 12. lett.



Másnap tizenhárom magyar lány próbálkozott az éremszerzéssel, s közülük Fáth Laura a 33 kilogrammosok között két törököt legyőzve döntőbe jutott, ahol pontozással kapott ki orosz riválisától. Bronzérmet szerzett kategóriájában a 46 kg-os Matyi Vivien, az 50 kg-os Borsos Viktória és Szenttamási Róza, valamint az 54 kg-os Vizi Flóra is. A magyar lányok a fantasztikus egyéni eredményeknek köszönhetően a csapatpontverseny ötödik helyét szerezték meg.



A zárónapon aztán megszületett az első és egyetlen magyar arany is: Varsányi László, a Budapesti Honvéd büszkesége 2–1-re legyőzte a kötöttfogású 85 kg-osok döntőjében török riválisát, ezzel Európa-bajnok lett.

A nap során ugyancsak ebben a kategóriában lett harmadik az egri Borosi Henrik, valamint Varsányihoz hasonlóan Kovács Gábor is döntőt birkózhatott a 48 kg-osoknál, végül ezüstérmet szerzett Győrben.



A kötöttfogású súlycsoportok felét Oroszország birkózói nyerték, míg a maradék ötön Magyarország, Lengyelország, Azerbajdzsán, Grúzia és Ukrajna osztozott. A magyar együttes az előkelő hatodik helyen zárt a nagyon sűrű mezőnyben.