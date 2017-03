Birkózás - GYAC-érmek

A Győri AC birkózói közül a serdülő lány diákolimpia országos döntőjében Kocsis Boglárka (40 kg) három győzelem és egy vereséget követően a dobogó második fokára állhatott fel.



A lengyelországi Poznanban vett részt a győri és dorogi versenyzőkből összeállított magyar csapat a kötöttfogású kadett nemzetközi versenyen, ahol a lengyel mellett az ukrán, a lett és a litván válogatott is szőnyegre lépett. A mieink közül Sluka István aranyérme mellé a legjobb külföldi versenyzőnek járó különdíjat is kiérdemelte. A csapat összesítésben a 7. helyen végzett.



Dobogósok



A GYAC birkózói Csehországban vettek részt a Grand Prix Hodonín kötöttfogású nemzetközi utánpótlásversenyen. Reznyák Máté hat szenzációs győzelemmel jutott el a dobogó legfelső fokáig, ezenfelül megkapta a legeredményesebb külföldi versenyzőnek járó különdíjat is. Gyurasits Máté úgy jutott el az első helyig hogy ellenfelei nem tudtak rajta akciópontot végrehajtani.

Pál Sándor az első versenyén a dobogó második fokáig menetelt. Tichi Attila második, Molnár József harmadik, Molnár Tamás, Sós László és Mayer Ádám ötödik lett. Csapatversenyben a GYAC az ötödik helyet szerezte meg.