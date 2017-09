Bezáratta az egyik szomszéd a ménfőcsanaki műfüves pályát

Azszámolt be arról, hogy az öt éve épült műfüves pályát egy bírósági döntés nyomán nem használhatják Ménfőcsanakon.Edzéseket kell lemondani, mert így kettő helyett csak egy pálya van, ami kevés a több mint 200 futballistának.A WHB Ménfőcsanak ESK kizárólagos használója az egyébként városi tulajdonú pályának, a nyáron értesítették őket, hogy az egyik szomszéd pert indított, mert szerinte nem lehet az edzések zajával együtt élni. A bíróság pedig neki adott igazat, így bezáratták a pályát.A műfüves pályatöbb mint 30 millió forintból, és 15 évig kellene fenntartani. Fejlesztésre is készültek, befedték volna a pályát, de ez most meghiúsul.Mindenki felháborodott, hogy miért nem lehet használni, és akkor hogy lesznek megoldva az edzések például télen, amikor nem lehet a pályát használni – nyilatkozta az egyik játékos.A tévécsatorna kereste a pereskedő szomszédot, ő azonban nem akart nyilatkozni. Azt mondta, senkinek sem kívánja, amit neki és családjának kellett átélnie a palánknak csapódó labdák és a hangoskodás miatt.