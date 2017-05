Bevezetik a videóbírót a portugál élvonalban

A szövetség (FPF) azt reméli, hogy ezzel vége szakad a három élklub - a Benfica, az FC Porto és a Sporting - időről időre feléledő heves vitáinak.



"Azt szeretnénk, hogy a játékvezetők egyre kevesebbet tévedjenek. Ez az eszköz, erről meg vagyunk győződve, nagyon fontos segítség ahhoz, hogy csökkenjen a téves ítéletek száma" - idézte az FPF közleménye Fernando Gomes elnököt.



A technológiát egy hónappal ezelőtti döntés nyomán az ausztrál élvonalban, az A-League-ben már alkalmazzák, több más országban pedig tesztelik, s a múlt héten dőlt el, hogy a jövő évi, oroszországi világbajnokságon is használni fogják.



A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) tavaly márciusban engedélyezett kétéves próbaidőszakot a videóbíró tesztelésére.



A rendszert a nemzetközi szövetség a decemberi klub-világbajnokságon vetette be először: a Kashima Antlers-Atlético Nacional mérkőzésen történt az első eset, hogy FIFA-tétmérkőzésen igénybe vették a videós visszajátszást. A találkozót Kassai Viktor vezette.



Válogatott mérkőzéseken is sikerrel alkalmazták már a videóbírót, a márciusban lejátszott Spanyolország-Franciaország találkozón kétszer is meg kellett változtatni ítéletet.



Portugáliában a május 28-i kupadöntőn, a Benfica és a Vitoria Guimaraes mérkőzésen már lesz videóbíró.