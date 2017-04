Berki Krisztián ezüstérmes lólengésben

Berki Krisztián ezüstérmet nyert lólengésben a tornászok Kolozsváron zajló Európa-bajnokságán, szombaton.



A hatszoros Európa-bajnok Berki a selejtező után a döntőben is a 6,2-es kiindulópontszámú gyakorlatát mutatta be. Mivel a produkciója ezúttal is remek volt, a zsűritől 15,200 pontot kapott, amivel aranyérmet nyert volna, de mivel háromtizedes büntetéssel - úgynevezett semleges levonással - sújtották, az így kialakult 14,900 pont pedig csak az ezüsthöz volt elég.



A 2012-es londoni olimpia bajnokát azért büntették meg, mert nem kezdte el harminc másodpercen belül a gyakorlatát. Mivel csupán két-három másodperccel lépte túl az előírt időhatárt, Sóvágó Lajos szövetségi kapitány szóbeli óvással élt, amit elutasítottak, de a magyar küldöttség írásban is fellebbez a döntéssel szemben. Valószínűsíthető, hogy az indítóóra és a gyakorlat idejét mérő óra nem volt szinkronban.