Bercsényi DSE - Olimpikont adnának Győrnek

A győri Bercsényi DSE atlétika-szakosztálya június elején kezdte a közös munkát – akkor mindössze hat gyerekkel. Ma viszont már kilencven tagja van az egyesületnek. Az egyik legnagyobb ígéret Sorok Klaudia, aki nyáron élete első felnőtt Európa-bajnokságán vett részt, s jó esélye van arra, hogy 100 méter gáton megfussa az olimpiai szintidőt, így akár már a tokiói ötkarikás játékokon is ott lehet.

Klaudia az Európa-bajnokság előtt összeszedett egy sérülést, ez visszavetette a munkában, s végül nem egészen úgy sikerült a berlini verseny, ahogyan azt terveztük, de összességében arra mindenképpen jó volt, hogy szokja a légkört, s ne legyen megilletődve, mikor olyanokkal fut, akiket előtte legfeljebb csak a tévében látott"

A Bercsényi DSE edzői gárdája: Farkas Roland, Kis Virág, Kozák Rebeka és Kószás Kriszta

– mondta Farkas Roland szakosztályvezető, aki többek között Sorok Klaudia edzője is.A klub vezetőedzője, Kószás Kriszta maga is válogatott atléta, és a győri utánpótlás a szívügye. Farkas Rolanddal közösen vezeti a klubot. Csoportjukhoz pedig egyre többen csatlakoztak, sok kezdő atlétájuk van, így a létszám már megközelíti a százat.

Úgy tűnik, jó híre megy az itteni munkának, s örülünk, hogy egyre többen jönnek és sokat is dolgoznak. Figyelünk arra, hogy a gyermekek minőségi edzést kapjanak, és jó légkört teremtsünk, egy csapatként dolgozzon mindenki. Talán ennek is köszönhető, hogy alig van olyan gyermek, aki ne maradt volna, miután kipróbálta nálunk az atlétikát. Akik januárban újonc korosztályba lépnek, ők már heti öt edzésen vesznek részt, ennek megvalósításában nagy segítségünkre van Németh Zsolt, a Bercsényi-iskola igazgatója, aki biztosítja számunkra az iskolai feltételeket, a terem, a futófolyosó, az öltözők használatát. A korosztályos sikerek fontosak a gyermek és a klub szempontjából is, azonban nem célunk ezek hajszolása, hanem szeretnénk hosszú távon nemzetközi szinten is stabil versenyzőket kinevelni"

– mondta Kószás Kriszta.Farkas Roland eredményekről is tudott beszámolni, a észak-dunántúli régió Sport XXI elnevezésű versenyén az U13-as csapat harmadik lett, ennél is nagyobb eredmény, hogy a Svarda Dóra, Tóth Virág, Simon Virág és Répássy Hanna összetételű svédváltó diákolimpiai csúccsal nyerte meg a minap a budapesti diákolimpiai országos döntőt.

Simon és Répássy is indult a győri ifi EB-n, s szerepeltek a junior-világbajnokságon. Utóbbi viadalon Kalácska Áron is rajthoz állt. Szintén válogatott Vecsei László és Kapuy Júlia. Szerencsére rajtuk kívül is vannak még tehetségeink"

– mondta végezetül a szakosztályvezető.