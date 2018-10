Bence a karate nagykövete lehet a győri egyetemen

Édesapám, Pantelics Péter háromdanos, feketeöves mester nyomdokaiba lépve, ötéves koromban kezdtem ezt a sportot. Nagyon rövid focis kalandozás után megéreztem azt, hogy a karate lesz az én utam. Volt ebben persze apai ösztönzés is, de soha nem erőltettek. Az én döntésem volt, hogy karatéka leszek"

Pantelics Bence marketing és menedzsment szakon kezdte meg tanulmányait a Széchenyi István Egyetemen.

– mondja Bence.A kapuvári Castrum SC. büszkesége elsősorban az egyéni sportokat kedveli. Amikor fellép a tatamira, egyedül küzd önmagáért és a klubjáért. Persze, a karatéban is nagyon fontos a csapat támogatása, hogy mellette álljon az edző, hogy ott legyenek a társak, segítsék egymást a felkészülésben, szurkoljanak, de a versenyen, a szőnyegen már csak az számít, hogy milyen a felkészültsége, és a saját kezében van a sorsa.

A legfontosabb önmagunk megismerése, hogy kiterjesszük a határainkat, és mindezt fegyelemmel, az ellenfeleket tisztelve tegyük. Mivel a karate nemcsak sport, hanem harcművészet is egyben, nagyon fontos, hogy harmonikusan éljük az életünket, a kulcsszó a pedig a respekt, illetve a sokrétű edzőmunka"

– hangsúlyozza Bence. A kapuvári fiatalember kilencévesen, 2008-ban kezdett versenyezni, szépen ívelt felfelé a pályafutása, mígnem 2011-ben, a III. Bushidó Európa-kupán szabálytalan technikával megütötték, és súlyosan megsérült. Egy ideig úgy tűnt, hogy derékba törhet a karrierje, de másfél év után visszaért a küzdelembe.



Ez egy fordulópont volt az életemben, azután sorra jöttek a bajnoki címek. Magyar bajnokságok, diákolimpiai döntő, és a nemzetközi versenyeken is sikerült szép eredményeket elérnem. 2014-ben a litvániai U16-os Európa bajnokságon küzdelemben (KUMITE) második, formagyakorlatban (KATA) harmadik lettem. Egy év múlva, a lengyelországi Eb-n már felállhattam a dobog legfelső fokára és egy ezüstérmet is szereztem. Tavalyelőtt megnyertem a Swiss Opent, a grúziai junior Európa-bajnokságon harmadik lettem, és kijutottam Japánba, a világ legnagyobb utánpótlás karate versenyére, a Dream Cup-ra, ahol hatvankilenc kategóriában több mint 2500 versenyző indult. A high school boys +65 kg abszolút kategóriában felállhattam a dobogó harmadik fokára, ahol az elmúlt tizenkét évben magyar sinkyokushin karatés nem állhatott"

A tavalyi berlini Eb eredményhirdetésén. Aranyérmes: Pantelics Bence.

– mondja Bence, aki tavaly már több Eb-n is indult. A junior Eb-t megnyerte, az U21-es Európa-bajnokságon pedig tizennyolc évesen, nagyon fiatalon bronzérmes lett a jóval idősebbek között a korcsoportjában.Az idei egy újabb fontos év Pantelics Bence életében. Felvették a Széchenyis István Egyetemre, marketing és menedzsment szakon kezdte meg tanulmányait a győri campuson. Bíróként is debütált a Kyokushin Karate Diákolimpián, miután a bírói vizsgát is megszerezte. Elégedettek voltak a teljesítményével. Az egyetemen is szeretné ugyanilyen sikeresen végigvinni a tanulmányait.

Nagyon jól érzem itt magam. A középiskola után ízlelgethetem ezt a nagy szabadságot. Felnőttként kezelnek. Maga Győr is, az egyetem környezete is nagyon tetszik, közel van minden, családias a légkör. A gyakorlatok, előadások is nagyon jók, a tanárok segítőkészek, a szaktársaimmal pedig összebarátkoztam, szóval eddig minden rendben"

Japánban, a világ legnagyobb utánpótlás karate versenyén, a Dream Cup-on.

– összegzi az egyetemista lét első pár hetének tapasztalatait Bence, akiben megragadtak a tanévnyitón, a rektori köszöntőben elhangzott mondatok.

Ez tényleg olyan egyetem, ahol nem kell választani a sport és a tanulás között, hanem nagyon jól megférnek egymás mellett. Már el is fogadták az egyéni tanrend kérelmemet. Így nyugodtan tudok készülni a versenyekre, és nem maradok le az edzőtáborokról sem. Ősszel Budapesten lesz az Európa-bajnokság. Szeretnék ott is jól szerepelni, és sikeresen folytatni a válogatott pályafutásomat"

Az idei German Openen, verseny közben.

– mondja Bence, és siet is a következő edzésre. Nyaranta napi kettő, a tanév során heti hét-nyolc összetett edzése van, hogy az erőnlétét és a technikáját is egyaránt hatékonyan tudja fejleszteni. Céltudatos, szerény, mosolygós fiatalember. A karate nagykövete lehet a Széchenyi István Egyetemen.