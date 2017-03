Bemutatták a győri EYOF arcait és az érmeket, Puskás Peti énekli a viadal dalát - fotók

A júliusi viadal csütörtöki sajtótájékoztatóján Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Győr polgármestere kijelentette: "Győr és Magyarország is büszke lehet arra, hogy olimpiai eseménynek lesz a házigazdája, olyan viadalnak, amelyen az ötkarikás jelképek is jelen lesznek". Hozzátette, biztos benne, hogy Győr jó EYOF-ot fog rendezni.Köszönetet mondott azoknak az élsportolóknak, olimpikonoknak, valamint a fiatal tehetségeknek, akik ingyen vállalták, hogy arcai lesznek a rendezvénynek. A sajtóeseményen bemutatták az EYOF nagyköveteit, tíz sportág képviselői közül egy-egy már sikeres, felnőtt sportolót és egy-egy fiatal tehetséget: Pars Krisztiánt és Lendvai Lucát (atlétika), Karakas Hedviget és Sipőcz Richárdot (cselgáncs), Kammerer Zoltánt és Farkasdi Ramónát (kajak), Borissza Johanna Kittit és Füri Mártont (kerékpár), Laklóth Annát és Szirony Dorinát (kosárlabda), Jakabos Zsuzsannát és Varga Bencét (úszás), Görbicz Anitát és Pál Tamarát (kézilabda), Kötél Zsanettet és Kotormán Rékát (röplabda), Gálfi Dalmát és Valkusz Mátét (tenisz), Berki Krisztiánt és Mészáros Krisztofert (torna).Borkai Zsolt kifejezte reményét, hogy ezek közül a fiatal tehetségek közül is minél többen részt vehetnek az EYOF-on.A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán kiemelte, sportdiplomáciai siker, hogy a sportág jelen lesz az EYOF programjában."Sajnálom, hogy én korábban nem vehettem részt ilyen versenyen" - hangsúlyozta, s az indulóknak azt tanácsolta, élvezzék a viadalokat.A győri sajtótájékoztatón a fiatalok nevében felszólaló Mészáros Krisztofer nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az EYOF egyik arca lehet. Egyben emlékeztetett: nagy felelősség, hogy a szülővárosát és Magyarországot képviselnie kell, ám hozzátette, még meg kell küzdenie a csapatba kerülésért."Nagy lehetőség ez számunkra, hogy letegyük névjegyünket a nemzetközi mezőnyben" - fűzte hozzá.Bemutatták az EYOF érmeit: a verseny egy hete alatt 121 éremátadó ceremóniára kerül sor, 915 érem készül, amiből 295 arany-, 295 ezüst- és 325 bronzérem. Az egyedi vert érmek átmérője 70, vastagsága 4,5 milliméter.Az aranyérem 24 karátos arannyal, az ezüstérem ezüsttel futtatott, míg a bronzérmet fényes bronz színben készítik el. Az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) már jóváhagyta a győri cég által biztosított alkotásokat, melyek egyik oldalán az EOC-EYOF logója, a másikon pedig a győri EYOF arculati elemei láthatóak.Az EYOF hivatalos dalának szerzői, a The Biebers képviselői Skype-on jelentkeztek be. A dalt - amely élőben először az olimpiai láng májusi fogadásán fog elhangozni - Puskás Peti énekli majd magyarul és angolul.Vasárnap kerékpáros tesztversenyt rendeznek Győrben, hamarosan bemutatkoznak az esemény formaruhái, hivatalos szponzorai, április 25-én pedig a csapatvezetői értekezlet kezdődik, amelyen mind az ötven résztvevő ország képviselteti magát. Május 24-én megérkezik Rómából az európai olimpiai láng, a magyar csapat fogadalomtétele pedig július 21-én várható.A 14 és 18 év közötti fiatalok versengésén tíz sportágban összesen 130 versenyszámot rendeznek július 23. és 29. között. Ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak az EYOF-ra. Magyarországot 152 sportoló képviseli, ami rekordnak számít.