Bemutatkozik a spanyolok új kapitánya - portugál-spanyol 20 órától

Előzetesen is a csoportkör egyik legjobban várt mérkőzése volt a Portugália-Spanyolország összecsapás, azonban a szerdán történeteket követően ez csak fokozódott. Mivel a spanyol szövetség állítása szerint csupán öt perccel a hivatalos bejelentés előtt értesült arról, hogy a regnáló szövetségi kapitány, Julen Lopetegui aláírt a Real Madridhoz azt követően, hogy nem sokkal korábban meghosszabbította szerződését a spanyol szövetségi kapitányi tisztséget illetően, a szövetség azonnali hatállyal menesztette a szakembert. Helyére Fernando Hierrót nevezték ki, aki rögtön egy ibériai derbivel debütál a kispadon: úgy, hogy mindössze két napja lesz hivatalban, mikor a játékvezető a sípjába fúj.



A két együttest a végső győzelemre is esélyesnek tartják, és mivel a folytatásban Marokkóval, majd Iránnal találkoznak, borítékolható, hogy kéz a kézben továbblépnek majd. Persze közel sem mindegy, hogy a csoport első vagy második helyén teszik ezt majd, hiszen aki csak csoportmásodik lesz, arra bizonyára Franciaország vár a nyolcaddöntőben.



A párharc külön érdekessége lehet Sergio Ramos és Cristiano Ronaldo párharca: a Real Madrid két kiválósága csapattársként sok mindent megnyert az elmúlt években, most viszont egymás ellen kell farkasszemet nézniük. A két gárda egyébként a 2012-es Európa-bajnokság óta nem találkozott egymással, akkor az elődöntőben büntetőkkel Spanyolország nyert - és a 2010-es világbajnokságon lejátszott meccsük is spanyol sikert hozott, akkor David Villa találatával nyert a selección 1-0-ra. Várható kezdőcsapatok: Portugália: Rui Patricio - Cedric, Pepe, Jose Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva, Joao Moutinho, William Carvalho, Joao Mario - Andre Silva, Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Spanyolország: De Gea - Odriozola, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Sergio Busquets - David Silva, Thiago, Iniesta, Isco - Diego Costa. Szövetségi kapitány: Fernando Hierro.