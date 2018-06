Belga csoportgyőzelem, Anglia Falcaóékra készülhet

Januzaj

G csoport, 3. forduló. Anglia-Belgium, Kalinyingrád, játékvezető: Damir Skomina (szlovén): Pickford – Jones, Stones, G. Cahill – Alexander-Arnold, Loftus-Cheek, Dier, Delph, Rose – Rashford, Vardy. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.Courtois – Dendoncker, Boyata, Vermaelen – T. Hazard, Fellaini, Mousa Dembélé, Chadli – Januzaj, Batshuayi, Tielemans. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.Tielemans (20'), Dendoncker (34'): Stones h. Maguire (félidőben), Vermaelen h. Kompany (74'), Alexander-Arnold h. Welbeck (79'), Januzaj, h. Mertens (86'): Januzaj (50')Fellaini oldalháló, ez a vége!: 3 perc a hosszabbítás.: Mertens durrantja rá messziről, Pickford véd nagyot. A kipattanóval Th. Hazard kirúgja az emberét.: Rose szögletét az üresen álló Welbeck elpörgeti a kapu mellett.: Januzaj helyére Mertens érkezik.: Dupla angol-lehetőség. Rashford első szögletét Fellaini rúgja ki, a másodikat Courtois szedi le.Alexander-Arnold le, Welbeck be.Csere a belga oldalon, Vermaelen helyett Kompany érkezik.Dier üti ki Fellainit, ritka, hogy a belgát küldik földre. Jó helyről kap szabadrúgást Belgium.Rushford egyenlíthetett volna, de a vetődő Courtois ujjheggyel beleér, a labda elmegy az üres kapu mellett, szöglet.Vardy és Vermaelen fejelt össze, a belgát ápolni kell.Loftus-Cheeket Dembélé viszi földre a tizenhatosnál, szabadrúgás. Alexander-Arnold kilövi a sorfalat.Vardy cseni el a labdát a belga térfélen, Rashford vállalja el, jócskán mellé.Angol cserével indul a második félidő: Stones helyett. Maguire érkezik.Egy felívelés után Delph elől fejeli ki a labdát Boyata. 7 másodperce telt le az első félidő, Skomina le is fújja. A köznség fütyül, mi - és a játékosok is - örülünk.Januzaj lövi nagyon mellé.Loftus-Cheekfejel közelről, 5 méterről se találja el a kaput.Dendoncker rúgja fel Rose-t, sárga.Alexander-Arnold lövése passznak hosszú, rárúgásnak rossz, Vardy és Qourtois is szemmel követi.Stones védekezik jól, Batshuayi elől sodorja el a labdát egy becsúszással. Most jön az első belga szöglet. T. Hazard rúgja be, Fellaini helyzetben, rábombázza, ezt is a gólvonal közeléből szedik ki a védők.Tielemans kap sárgát, ezzel 2 sárgával több van a belgáknak: ha egál marad a végén, ezek fognak dönteni.Vardy is fejjel próbálkozik, ez is mellé.Gary Cahill fejel közelről, de melléVardy harcolt ki szögletet, de Alexander-Arnold beadása magas.Kisebb káosz és majdnem belga gól az angolok kapujánál. Fellaini fejeli le a beadást, a kipattanóra Batshuayi ront rá, a labdát a gólvonalról rúgják ki az angolok, Pickford a földön volt.Pickfordot dolgoztatja meg, Januzaj,bombáját kiöklözi az angol kapus.Vardy adott be jobbról, de Courtois elrúgja Rashford elől.: Kezdődik a meccs, a belgák pirosban,az angolok fehér-kékben.A lényegi kérdések már eldőltek a G csoportban, ugyanis Anglia és Belgium is megverte Tunéziát és Panamát, így a csoport két favoritja egyaránt hat ponttal várhatja az egymás elleni zárómérkőzést. Az érdekességek azonban itt kezdődnek, ugyanis az még közel sem biztos, hogy melyik csapat végez a kvartett első vagy a második helyén, ráadásul a döntetlen sem jelent biztos megoldást a kérdésre, ugyanis mindkét válogatott 8-2-es gólaránnyal áll a meccs előtt. A szabályok értelmében ha döntetlen lenne, akkor a sárga és piros lapok által meghatározott fair play rangsor dönthet a két csapat között, de ha ez is egyenlő, akkor sorsolással dönthetik el, ki végez a csoport élén. Mindez azért roppant fontos, mert aki az első helyen zár, arra majd a H csoport második helyezettje vár, amit a meccs kezdési időpontjában már tudni fogunk, hogy Japán, Szenegál, vagy Kolumbia lesz, és ami fontosabb: a negyeddöntőben a Brazília-Mexikó mérkőzés győztese várhat arra a csapatra, aki erre az ágra kerül. Viszont aki csoportmásodik lesz, annak ugyan a H csoport győztese következik, viszont itt jön a nagy csavar, mert a negyeddöntőben már a papíron jóval könnyebbnek ígérkező Svédország-Svájc csata győztese következhet az elődöntőért - az által, hogy a németek kiestek a csoportjukból.Minden bizonnyal tehát az angol és a belga szövetségi kapitány is annak örülne, ha másodikként végezne a csoportjában, mert így egy jóval könnyebb ágra kerülhet: valakinek azonban meg kell nyerni a G csoportot. A két csapat egyébként a világbajnokságok történetében 1990-ben találkozott utoljára, akkor Anglia hosszabbítás után 1-0-ra győzött.