Bejött Guardiola taktikája

Nem a védekezés, hanem a támadás volt a Manchester Cityt irányító Pep Guardiola taktikája Európa egyik legeredményesebb támadósora ellen, és ez részben be is vált, mert csapata 5-3-ra legyőzte kedd este a vendég Monacót a labdarúgó Bajnokok Ligája idei nyolcaddöntőinek eddigi talán legemlékezetesebb mérkőzésén.A katalán tréner azzal küldte pályára tanítványait, hogy támadjanak, támadjanak és támadjanak, de ez nem volt kockázat nélküli. A Monaco ugyanis 26 francia bajnokiján 76 gólt szerzett, minden sorozatot figyelembe véve pedig már 100 találat fölött jár a mostani szezonban.

A támadásban hiszünk. Támadás, támadás és támadás

- mondta a lefújás után Guardiola.

Ellenfelünk fizikailag nagyon erős és remek csapat. Sok emberrel támadnak, ezért is vezetik a francia bajnokságot. És ezért is értékeljük nagyra a mostani eredményt.

Hozzátette: az ilyen meccsek nagyon jól jönnek a klubnak, tapasztalatot adnak a jövőre nézve."A Monaco sokkal régebb óta szereplője ennek a sorozatnak, mint mi, nekünk még sokat kell tanulnunk és fejlődnünk. Idegenben bármi megtörténhet, de ott is gólokat kell majd szereznünk" - jelentette ki a City vezetőedzője a március 15-ei visszavágóra utalva.A védelem nem remekelt a manchesteri összecsapáson, s bár a vendégek támadója, Radamel Falcao 11-est is hibázott, annyira nyílt volt a játék, hogy akár kétszer ennyi gól is születhetett volna.Leonardo Jardim, a Monaco vezetőedzője nem bánja, hogy együttese végül kikapott, biztos abban, hogy összesítésben ők lesznek a jobbak.

Ez minden bizonnyal a Bajnokok Ligája idei szezonjának egyik leghihetetlenebb mérkőzése volt. A szurkolók biztosan nagyon élvezték a támadójátékot, és hogy ennyi gól esett. Szerintem nagyon jól játszottunk, gratuláltam a játékosaimnak

- fogalmazott.