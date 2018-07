Bejelentették az év átigazolását - Cristiano Ronaldo aláírt a Juventushoz

Cristiano Ronaldo Klubjai:

Sporting Lisboa (2002-2003), Manchester United (2003-2009), Real Madrid (2009-2018), Juventus (2018-)

Posztja: támadó

Válogatottság/gól: 154/85

Első mérkőzés a válogatottban: 2003. augusztus 20. (Kazahsztán ellen, 1-0)

Első gól a válogatottban: 2004. június 12. (Görögország ellen, 1-2)



Eredményei:

FIFA-Aranylabda (2013, 2014), Aranylabda (2008, 2016, 2017), Európa-bajnok (2016), Európa-bajnoki ezüstérmes (2004), Bajnokok Ligája-győztes (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), klubvilágbajnok (2008, 2014, 2016, 2017), Európai Szuperkupa-győztes (2014, 2017), angol bajnok (2007, 2008, 2009), FA Kupa-győztes (2004), angol Ligakupa-győztes (2006, 2009), angol Szuperkupa-győztes (2007), Európai Aranycipő (2008, 2011, 2014, 2015), angol gólkirály (2008), spanyol bajnok (2012, 2017), spanyol Király Kupa-győztes (2011, 2014), spanyol Szuperkupa-győztes (2012, 2017), spanyol gólkirály (2011, 2014, 2015), Puskás-díj (2009)

Az olasz klub bejelentése alapján a váltásra százmillió euróért (32,4 milliárd forintért) került sor, és az ötszörös aranylabdás portugál sztárt 2022. június 30-ig négyéves szerződés köti majd az együtteshez. A Juventus egyben jelezte, a klubcsere megfelel a nemzetközi szövetség (FIFA) átigazolási előírásainak. Korábbi médiaértesülések alapján Ronaldo évi 30 millió eurót (9,7 milliárd forintot) fog keresni Torinóban.A 33 esztendős Európa-bajnok támadó 2009 óta szerepelt a madridi együttesnél, amellyel 16 trófeát nyert, a többi között négy Bajnokok Ligája-győzelmet, két-két bajnoki címet és spanyol Király Kupa-diadalt, valamint három klubvilágbajnoki sikert ünnepelhetett. A királyi gárda színeiben 451 gólt szerzett 438 találkozón."A Real Madrid számára Cristiano Ronaldo mindig is az egyik legnagyobb szimbóluma lesz, s egyedülálló viszonyítási pont a következő generációk számára" - fogalmazott a spanyol klub közleménye, amely kiemelte: a "Real Madrid mindig az ő otthona lesz".A csapatkapitány Sergio Ramos közösségi oldalán búcsúzott társától, aki - mint írta - góljaival és a közösen megnyert trófeákkal előkelő helyet foglal el a klub történetében."A madridisták mindig emlékezni fognak rád, megtiszteltetés volt az oldaladon játszani" - emelte ki Ramos.A Real Facebook oldalán közzétette Ronaldo levelét, melyben a portugál támadó kiemelte: a madridi évek voltak pályafutása legboldogabbjai, s egyaránt köszönetet mondott a klubnak, a szurkolóknak és a városnak is, ahol kilenc évet töltött."Mindezzel együtt is úgy éreztem, elérkezett az a pillanat, hogy új fejezetet nyissak az életemben, ezért kértem a klubot, hogy engedjen el" - fejtette ki, s egyúttal a drukkerek megértését is kérte. Hangsúlyozta, számos siker mellett nehéz pillanatokat is átélt, hiszen a Real Madridnál mindig rendkívül magasak az elvárások.A közös sikerek felelevenítése után Ronaldo kiemelte: "a Real Madrid meghódította" a szívét, s kitért rá, "csodálatos csapattársakkal" osztozott a pályán és az öltözőben."Bár most távozom a klubtól, akárhová is megyek, mindig hűséges leszek a mezhez, a címerhez és a Santiago Bernabéuhoz" - fejtette ki Ronaldo.