Beérik az aranygeneráció, vagy az esélyesebbek behúzzák? Brazília-Belgium élőben 20 órától

Brazília-Belgium

Negyeddöntő:, Kazany, játékvezető: Milorad Mazic (szerb)



A várható kezdőcsapatok:



Brazília: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Fernandinho, Paulinho, Philippe Coutinho - Willian, Gabriel Jesus, Neymar



Belgium: Thibaut Courtois - Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld - Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Nacer Chadli - Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard



Az eddigi legnagyobb feladat vár a belga aranygenerációra pénteken, amikor a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében megmérkőzik az ötszörös világbajnok brazil válogatottal. Kazanyban a vb-mezőny két, legtöbb mérkőzés óta veretlen együttese találkozik: az európaiak a legutóbbi 22, a dél-amerikaiak pedig a péntekit megelőző 16 tétmeccsükön nem kaptak ki.



Előbbi csapat a 2016-os Európa-bajnokság negyeddöntőjében Wales, míg utóbbi a két évvel ezelőtti Copa Américán Peru válogatottjával szemben maradt alul. A két válogatott némileg eltérő módon jutott negyeddöntőbe, ugyanakkor mindkettőnek nagy önbizalmat adhat az eddigi szereplése: a brazilok úgy veretlenek a tornán, hogy volt döntetlenjük is, és a nyolcaddöntőben különösebb gond nélkül győzték le Mexikót (2-0). A belgák mind a négy eddigi mérkőzésüket megnyerték, a 16 között azonban ezért nagyot kellett küzdeniük, 2-0-s hátrányból fordítottak a japán csapattal szemben.



A Neymar vezette dél-amerikaiak számára a negyeddöntő mindig kulcsmérkőzés: a legutóbbi három világbajnokságból kétszer is a torna ezen szakaszában búcsúztak, ám amikor bejutottak a négy közé, két negyedik hely mellett öt világbajnoki cím, két ezüstérem és két bronzérem volt a jutalmuk. Az előző vb-n - és a két évvel ezelőtti Eb-n is - a negyeddöntő jelentette a végállomást Kevin De Bruyne-ék számára, előbbin a későbbi finalista argentinok 1-0-ra győzték le a még Marc Wilmots irányította együttest. Elődöntőbe eddig egyszer, az 1986-os seregszemlén jutott a belga válogatott, amely abban az évben a negyedik helyen zárt. A sokak által legjobban várt negyeddöntős összecsapáson mindkét nemzeti csapat elsősorban kiváló támadójátékában bízhat: az európaiak 12 (ez a legtöbb a mostani vb-n), a dél-amerikaiak hét gólt szereztek eddig.



A csapatok védelmét sem érheti sok kritika, hiszen négy összecsapáson Thibaut Courtois-nak négyszer, Allisonnak mindössze egyszer kellett kiszednie a hálójából a labdát. A brazilok hátsó alakzata nem csak Oroszországban teljesít kiválóan: a dél-amerikai válogatott a legutóbbi 25 tétmérkőzésén mindössze hat gólt kapott. Némi gondot jelenthet a szövetségi kapitány Tite számára, hogy a Real Madrid védekező középpályására, Casemiróra eltiltás miatt nem számíthat - a helyén vélhetően a Manchester City 33 éves játékosa, Fernandinho szerepel majd -, ugyanakkor szinte biztosan visszatér a kezdőcsapatba Marcelo, aki a nyolcaddöntőről sérülés miatt lemaradt.



Szakértők szerint a pénteki mérkőzésen döntő tényező lesz, hogy a három magas, lassabb belga belső védő hogyan birkózik majd meg a Neymar, Philippe Coutinho és Willian alkotta mozgékony brazil támadótrióval. A túloldalon mindenki egészséges, és Roberto Martínez, a belgák spanyol szövetségi kapitánya szerint nagyon fontos, hogy futballistái "az első perctől fogva élvezzék a játékot".



"Nem hiszem, hogy bárki azt gondolja, mi jutunk az elődöntőbe" - fogalmazott a szakvezető, igyekezve ezzel levenni a terhet a csapatáról. A két válogatott eddig négyszer mérkőzött egymással, a brazilok háromszor nyertek, legutóbb a 2002-es torna nyolcaddöntőjében.



A Kazanyban péntek este - magyar idő szerint - nyolc órakor kezdődő találkozó továbbjutója a négy között a Uruguay-Franciaország mérkőzés győztesével találkozik kedden este Szentpéterváron.