Beérheti a sifutó-királynő a biatlont-királyt

A téli olimpiák legeredményesebb sportolói

Ole Einar Björndalen áll az élen a téli olimpiák összesített éremtáblázatán: a 44 évesen is aktív sportoló 8 arany-, 4 ezüst- és 1 bronzérmet nyert.norvég sílövő, aki nem került be a phjoncshangi csapatba, eredményességben és az érmek számát tekintve is Szocsiban előzte meg az addig éllovas honfitársát, a sífutó Björn Dählie-t.Ole Einar Björndalen (norvég, sílövő) 1998-2014 - 8 arany, 4 ezüst, 1 bronzBjörn Dählie (norvég, sífutó) 1992-1998 - 8 arany, 4 ezüstMarit Björgen (norvég, sífutó) 2002-2014 - 6 arany, 3 ezüst, 1 bronzLjubov Jegorova (orosz, sífutó) 1992-1994 - 6 arany, 3 ezüstViktor An (dél-koreiai/orosz, 2006, 2014) - 6 arany, 2 bronzLigyija Szkoblikova (szovjet, gyorskorcsolyázó) 1960-1964 - 6 aranyClaudia Pechstein (német, gyorskorcsolyázó) 1992-2006 - 5 arany, 1 ezüst, 2 bronzLarissza Lazutyina (orosz, sífutó) 1992-2002 - 5 arany, 1 ezüst, 1 bronzClas Thunberg (finn, gyorskorcsolyázó) 1924-1928 5 arany, 1 ezüst, 1 bronzThomas Alsgaard (norvég, sífutó) 1994-2002 - 5 arany, 1 ezüstBonnie Blair (amerikai, gyorskorcsolyázó) 1988-1994 5 arany, 1 bronz