Bécsben tér vissza a világcsúcstartó maratonfutó

A maratonfutás férfi világcsúcstartója, a kenyai Dennis Kimetto hosszú kihagyás után április 22-én a bécsi nemzetközi versenyen tér vissza.A 34 éves futó a 2014-es Berlin Marathonon érte el a jelenleg is fennálló 2:02:57 órás rekordot, azóta viszont rengeteg sérüléssel bajlódott. Közel két éve egyáltalán nem indult versenyen, most viszont állítása szerint kezdi visszanyerni régi formáját."Hosszú ideje már probléma nélkül tudok edzeni. Hiszek magamban és jó teljesítményt akarok produkálni Bécsben" - írta keddi közleményében az atléta.A szervezők kedden jelentették be Kimetto nevezését, amivel elérték a céljukat, ugyanis az idei, 35. versenyre mindenképpen szerettek volna egy világsztárt az osztrák fővárosba csábítani.