Bántóan sima volt: Argentína-Horvátország 0-3

FIFA világbajnokság, D csoport, 2. forduló. Nyizsnyij Novgorod, vezette: Ravsan Irmatov (üzbég).Caballero – Tagliafico, Otamendi, Mercado – Acuna, Mascherano, E. Pérez (Dybala, 68.), Salvio (Pavón, 56.) – Meza, Agüero (Higuaín, 55.), Messi. Szövetségi kapitány: Jorge SampaoliSubasic – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic – Rakitic, Modric – Brozovic, Perisic, Rebic (Kramaric, 56.) – Mandzukic (Corluka, 92.). Szövetségi kapitány: Zlatko DalicGól: Rebic (53.), Modric (81.), Rakitic (91.)Horvátország ezzel kimondható, hogy továbbjutó - Argentína viszont nagyon-nagy bajba került. Messi láthatatlan volt, az argentinok csak erőlködtek: a horvátok nagyon összeszedetten és nem mellesleg eredményesen is futballoztak, gyönyörű játék volt ez Modricéktól.Még egy horvát csere, Mandzukic helyett Corluka, aki ezzel századik alkalommal lép pályára a válogatottban.3-0 a horvátoknak, elképesztő! Egy kontrával végigrobognak a horvátok, Rakitic lövését ugyan még kiüti Caballero, de a kipattanót rettentő önzetlenül visszateszi elé Kovacic, majd Rakitic az üres kapuba passzol.Semmi sem sikerül az argentinoknak: Meza két embert is elfektet a lövőcsellel, de a harmadik horvát blokkolja a lövését. Négy perc a hosszabbítás.Kovacic viharzik el, majd teszi vissza a labdát az alapvonalról, Mandzukic a blokkba lő, majd Modric elé kerül, aki most nem talál kaput.Rakitic találja el a kapufát! Majdnem nemes bosszút vesz az iménti esetért, a szabadrúgást ugyanis a keresztlécre csavarja a horvátok kiválósága. Acuna is besárgul, ez a hatodik sárga a meccsen.Otamendinél lement a függöny rendesen, a földön fekvő Rakiticbe bombázza a labdát, mikor már lefújták a szabálytalanságot. Örülhet, hogy csak sárga.Kovacic áll be a horvátokhoz, Perisic jön le.Argentína pokoli nagy gondban van! Modric egy óriási bombagólt szerez távolról, ehhez Caballerónak nem lehetett köze!Rakitic marad lent a földön, de az argentinok nem rúgják ki a labdát. Végül az üzbég megszakítja a játékot, ezért persze az argentinok támadják le a játékvezetőt.Egy céltalan Acuna-beadás - egyre fogy Argentína ideje, a horvátok viszont magabiztosan futballoznak.Egy lecsorgót Dybala igazít meg, majd tesz a bal lábára, de a tizenhatos jobb sarkáról ellőtt labdája elmegy a kapu fölött.Kihasználja harmadik cserelehetőségét is Sampaoli, aki Dybalát küldi be Pérez helyett.Vrsaljko nem húzza vissza a lábát Acunával szemben, villan is a sárga.Vrsaljko lapos centerezését továbbítja kapura Mandzukic közelről, de éles szögből leadott lövése az oldalhálóban köt ki.Ez viszont ziccer volt! Higuaín az alapvonalról gurított vissza, de Meza lapos lövését bravúrral fogja Subasic, Messi pedig nem tudja bekotorni a kipattanót. Maradona majd szétrobban a lelátón.Messi próbálja áthámozni magát a horvát védők gyűrűjében, de győz a túlerő. Egyelőre padlón Argentína.Mandzukic állítja meg Mezát igen határozottan, ez is lap. Tud-e váltani Argentína, és főleg Messi: a Barca szupersztárja eddig tulajdonképpen észrevétlen volt a meccsen.Újabb csere Sampaolitól, Salvio helyett Pavón érkezik. Változtatnak a horvátok is, a gólszerző Rebic helyett Kramaric jön.Rögtön cserélnek az argentinok: Agüero helyett Higuaín a pályán.Egy hazaadás után Caballero odaajándékozza Rebicnek a labdát, aki köszöni szépen, és szép mozdulattal a léc alá bombáz, vezetnek a horvátok! Óriási bajban Argentína!Agüero fordul be egy passzal, de pont középre lövi.- Mercado buktatja Rebicet, övé az első argentin sárga.Folytatódik a meccs.Rebic főszereplő az első félidőben, most focival: Modric szökteti őt remek ütemben, visszaveszi a tizenhatos előterében, azonban csavarása jócskán a kapu fölött köt ki. Ez a vége - voltak ugyan izgalmas pillanatok, de nem hozott gólt az első 45 perc. Argentínától több kell, ha ma nyerni akar!Két perc a ráadás az első félidő végén.Mezőnyjáték, Argentína nem tud most újítani, a horvátok pedig igen keményen játszanak - Rebic esetét videóbírón is visszanézték, de nem ért kiállítást.Rebic megint, most Salviónak pakol oda, ezért villan a horvátnak a sárga.Rebic előzi meg Mercadót, igaz, nem éppen alacsonyan tartotta a lábát - Mercado ápolása miatt áll a játék.Ez sem volt kisebb lehetőség! Egy jobb oldali beadásra teljesen üresen érkezett az ötös bal sarkánál Mandzukic, azonban a kaput sem találja el a fejese - mint később kiderül, ez mégsem akkora baj, mert a partjelző lest jelzett, kétséges ítélet. Ettől függetlenül ez illett volna befejelni.Mi maradt ki?! Egy könnyelműség a horvát védelemtől a saját tizenhatoson belül, Vida volt határozatlan, majd a kapuját elhagyó Subasic sem tudja begyűjteni a lecsorgót, Pérez azonban az üres kapu mellé gurít hét méterről...Egyértelműen feljavult Argentína, most Agüero tud a védelem mögé kerülni, beadását Strinicnek kell kifejelnie, megelőzve egy argentin támadót.Kapufa! Acuna lövésszerű beadása a felső lécen csorog tovább, Subasic meglepően nyugodt volt.Ami fault itt, az nem szabálytalan ott: Perez lökését reklamálják az argentinok, miután megállítják a horvát kontrát, az üzbég játékvezető azonban hajthatatlan. Elég feszült a meccs.Az iramra nem lehet panasz, viszont elég feszesen védekezik mindkét együttes: az idő teltével persze az argentinoknak lehet sürgősebb a dolog, a horvátoknak a döntetlen nem lehet rossz eredmény - főleg annak tükrében, hogy így négy ponttal várhatnák az utolsó fordulót.Éledezik Argentína: előbb Messi felé megy egy lágy beívelés, de centikkel lemarad róla, majd egy lapos beadásnál kell kornerre mentenie Vidának.Aktívabb Horvátország: most egy, a jobb oldali beadásra érkező Rebic elöl kell menteni az argentin védőnek.Subasic kirúgásával Perisic iramodik meg a bal szélen, lapos lövését Caballero üti szögletre, nagy védés volt!Horvátország kezdte a meccset.- Köszöntjük olvasóinkat, hamarosan jön a csoportkör második fordulójának egyik legjobban várt meccse: Argentína pokoli nehéz helyzetbe kerülhet, ha ma nem tud nyerni. Ugyanakkor a történelem nem a horvátok mellett szól, mert déli szomszédaink még sosem tudtak legyőzni dél-amerikai együttest a világbajnokságok történetében.Korábban írtuk:D csoport, 2. forduló, Nyizsnyij Novgorod, játékvezető: Ravsan Irmatov (üzbég)Argentína: Wilfredo Caballero - Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Maximiliano Meza, Marcos Acuna - Lionel Messi, Sergio Agüero, Cristian PavónDanijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Luka Modric, Ivan Rakitic - Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic - Mario MandzukicA két gárda teljesen különböző hangulatban várhatja a csoportrangadót, ugyanis amíg az európai együttes Nigéria könnyed 2-0-s legyőzése után magabiztosan kezdheti a Nyizsnyij Novgorodban sorra kerülő meccset, addig az argentin játékosokon óriási lesz a nyomás az eredménykényszer miatt.Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya tudja, Lionel Messi semlegesítése a legfontosabb megoldandó feladata, ehhez pedig segítségül fordult Ivan Rakitichez, aki csapattársa a játékmesternek az FC Barcelonában, hogy ötleteket, taktikai megoldásokat javasoljon a semlegesítésére."Minden információt felhasználok, amit csak tudok" - mondta a szakvezető, aki erre a meccsre ideiglenes segédedzőjének nevezte Rakiticet. "Nincs tökéletes mód a megállítására, ő a világ legjobb játékosa. Amíg egyetlen kiváló játékos nagyszerű eredményeket érhet el, addig egy nagy csapat jobb munkát végezhet együtt. Mi nyugodtabban várhatjuk az összecsapást, mint ők".Kollégája, Jorge Sampaoli azt emelte ki, hogy tanulniuk kell az Izland elleni, csalódást keltő 1-1-es döntetlenből, egyúttal kijelentette, győzniük kell a következő mérkőzésen.Annak ellenére, hogy a dél-amerikai együttes kerete világsztárokkal van teletűzdelve, csapatként már a selejtezők során sem tudott meggyőző teljesítményt nyújtani, az utolsó fordulóig kérdéses volt, kijut-e az oroszországi tornára. A bemutatkozás ennek megfelelő volt, szinte minden labdával Messit - aki 11-est rontott - keresték a társak, s csapatként nem tudtak a rivális fölé kerekedni, hiába volt óriási különbség a játékosok minősége között.A csoportrangadó csütörtökön 20 órakor kezdődik Nyizsnyij Novgorodban.