Balotelli számára van visszaút az olasz válogatottba

Roberto Mancini szövetségi kapitány kijelentette, Mario Balotelli számára van visszaút az olasz labdarúgó-válogatottba.



Az edző hétfőn úgy fogalmazott, amikor a francia OGC Nice csatára ismét jó formában lesz, újra számíthat a meghívóra, és ugyanez igaz a Torino FC támadójára, Andrea Belottira is.



Balotelli négy év után szeptember elején játszott ismét a nemzeti csapatban. A lengyelek elleni Nemzetek Ligája-találkozón kezdő volt, de gyenge teljesítményt nyújtott, emiatt hatvan perc után lecserélték. A 28 éves futballista a klubcsapatában is egyre kevesebb lehetőséget kap, a francia élvonal legutóbbi fordulójában nem is nevezték a nizzaiak meccskeretébe.



Belotti minden mérkőzést végigjátszott a Torinóban, de eddig csak két gólt szerzett.



"Jelenleg nincsenek a legjobb formában, de ők is a csapatunkhoz tartoznak, és az ajtó mindenki számára nyitva áll. Ha százszázalékos állapotban lesznek, ismét meghívót kapnak" - mondta Mancini.



Az olaszok szerdán Ukrajnát fogadják barátságos meccsen Genovában, majd vasárnap ismét a lengyelekkel találkoznak a Nemzetek Ligájában. Keretükből Patrick Cutrone, Alessio Romagnoli és Danilo D'Ambrosio is kikerült sérülés miatt.