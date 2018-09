Bale: a Real Madrid mindig Real Madrid marad

Gareth Bale szerdán góllal járult hozzá a labdarúgó Bajnokok Ligája-címvédő Real Madrid győztes csoportkörös bemutatkozásához, a walesi szélső szerint klubja esetében nem számít, hogy éppen ki távozik.



A BL legutóbbi három kiírásában nyertes madridiaknál Zinédine Zidane edző és az elsőszámú gólfelelős, Cristiano Ronaldo nyári távozásával új időszámítás kezdődött, így mindenki arra kíváncsi, a francia tréner, de még inkább a portugál támadó nélkül mire képes az együttes.



"A Real Madrid mindig Real Madrid marad, nem számít, hogy ki hagyja el" - utalt az AS Roma 3-0-s legyőzését követően a távozókra Bale, akire egyértelműen vezérszerep vár csapatában.



A támadó az egyetlen játékos volt a Realban szerdán, aki négy hónappal ezelőtt a kijevi fináléban - amelyen csereként lőtt két gólt a Liverpoolnak a 3-1-re megnyert összecsapáson - nem volt pályán a kezdő sípszónál.



A walesi szélső az AS Roma ellen a madridiak második gólját szerezte - előtte Isco, utána Mariano Díaz volt eredményes -, csapata legutóbbi tíz mérkőzésen tíz találatot ért el. A szerdai összecsapással kapcsolatban lényegre törően fogalmazott: "próbáltunk győzni, próbáltunk gólokat szerezni".



Julen Lopetegui, a Real Madrid vezetőedzője szerint együttese minden szempontból nagyszerű mérkőzést játszott. "Számtalan helyzetet dolgoztunk ki, és megérdemelten győztünk" - mondta a szakvezető, miközben római kollégája, az előző BL-kiírásban az olasz klubbal elődöntős Eusebio Di Francesco önkritikát gyakorolt. "Javulnunk kell. Több minőségre és nagyobb egyéni vállalkozó kedvre van szükségünk" - nyilatkozta Di Francesco.



A mérkőzéshez, valamint a Real Madridhoz kapcsolódó statisztikai adat, hogy Sergio Ramos, az együttes csapatkapitánya megkapta pályafutása 37. sárga lapos figyelmeztetését a legrangosabb kupasorozatban, amelyben a 115. mérkőzését játszotta. A védő így eggyel megelőzte az angol Paul Scholest, és immár egyedül áll a rangsor első helyén. Ramos tartja az egy idényben kapott sárga lapok rekordját is, a 2010/11-es, valamint a 2012/13-as szezonban egyaránt öttel zárt, míg Scholesnak karrierje során egy idényben négy volt a legtöbb.