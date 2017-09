Balázs Attila a Davis Kupa-sikerről: `szívünket-lelkünket a salakra tettük´

Balázs Attila tenyerese.

Balázs Attila idén év eleje óta erősíti a GYAC csapatát. Nyáron a segítségével története első Szuperliga győzelmét aratta. A csapatban mindig remeklő teniszezőre pályafutása egyik legnehezebb kihívása várt: győzni a szupertehetségekkel felálló orosz válogatott ellen.Andrej Rublev New Yorkból érkezett Budapestre, a 19 éves fiatalember a legjobb nyolcig menetelt a US Openen és ott csak Nadal tudta megállítani. A világranglistán Rublevnél is öttel előkelőbb helyen álló 21 éves Karen Hacsanov (32.) nyár elején a párizsi Roland Garroson nyolcaddöntőbe jutott, majd a hallei ATP-versenyen Federernek is okozott kellemetlen perceket."Tudtuk, hogy a legjobb csapatukkal jönnek az oroszok. Hittünk magunkban, a sok negatív internetes hozzászólás ellenére biztos voltam benne, hogy lesz esélyünk és szívünket-lelkünket adjuk a világcsoportért" - kezdte a Kisalföldnek Balázs Attila, aki feleségével és kislányával vásárolt hétfőn, amikor hívtuk.Az első mérkőzést Fucsovics Marci több mint három órás csatában hozta, Attila villanyfényben, csípős hűvösben lépett pályára péntek este. A világranglistán 165. magyar teniszező az első játszmában meglepte erőteniszt játszó ellenfelét, a másodikban az orosz egyre jobban kiismerte a játékát. Ezt követően a mindent eldöntő harmadik játszma talán a hétvége legjobb teniszét hozta. Attila nagyszerű lábmunkával, finom ejtésekkel, ütemváltásokkal hozta ki a ritmusból ellenfelét. Volt olyan labdamenet, amikor három lecsapást fogott meg, majd nyesve ütött el a hórihorgas orosz mellett."Pályafutásom során kevés ilyen rövidített játszmában volt részem, de azoknak sem volt ilyen tétje. Vezettem a harmadik szettben, két játszmalabdáig jutottam, sajnos, nem nyertem meg ezeket a labdameneteket. El kell ismerni, hogy a döntő pillanatokban Karen jól koncentrált, remek ütéseket húzott elő és nyerte 14-12-re a tie-breaket" - mondta sportszerűen Attila. A negyedik játszmában az orosz mindent vitt. "Lelkileg rengeteget kivett belőlem a harmadik szett. Ezt megérezte a testem, elkezdett görcsölni a lábam. Köves Gábor szövetségi kapitány azt mondta: nem hibáztathatom magam, tartalékoljak a párosra. A pénteki mérkőzés után éjszaka 3-kor kerültem ágyba, de reggel viszonylag korán keltem. Éreztem, hogy dolgozik bennem az adrenalin. Ez jó jel volt" - folytatta Balázs Attila.

A győri csapattársak végig szurkoltak



A magyar válogatottat és Balázs Attilát a győri GYAC-ból több csapattárs buzdította az oroszok elleni meccsen. Rózsa Gábor és Somogyi Zsolt mindhárom nap a helyszínen szurkolt.



"Két játékosunk érdekelt a válogatottban, Attila mellett Valkusz Máté is kerettag. 110 százalékot nyújtott Marci és Attila a pályán. Úgy érzem, Atinak fontos volt, hogy a családja mellett mi is végig szurkoltunk neki" - mondta Somogyi Zsolt, a GYAC szuperligás csapatának kapitánya.



Soós Szabolcs, a GYAC szakosztályvezetője is a helyszínen tekintette meg a mérkőzéseket. "A két éljátékosunk nagyszerűen teniszezett, kiválóan küzdött. Ilyen tenisszel Attilának reális esélye van, hogy jövőre a salakpályás szezon végén a Roland Garros főtáblájára kerüljön" - értékelt Soós Szabolcs.

A szombati párosban Attila főszerepet vállalt a győzelemben, játékáról Fucsovics Marci elismerően nyilatkozott. "Az oroszok a lassú salakon erős ütésekkel bombáztak bennünket, mi inkább használtuk az eszünket és változatos tempójú ütésekkel törtük meg őket. Pár ponton múlt minden, de ezeket kivétel nélkül mi nyertük. Ráadásul energiát is tartalékoltunk az utolsó napra" - hallottuk. Vasárnap Fucsovics Marci győzelme után Attilának nem kellett pályára lépnie Rublev ellen. Érdekesség, hogy Attila a 19 éves oroszt pár hete 6:3, 7:5-re legyőzte a horvátországi Umagban."A csodálatos hétvége után egy hétig a családommal maradok, feltöltődöm velük. Eddig nem jutott időm arra, hogy megnézzem, kikkel játszhatunk a világcsoportban jövőre. Remélem, hazai közönség előtt fogadhatjuk a világ legjobbjait. Egyetlen válogatott ellen sem fogunk feltett kézzel pályára menni" - búcsúzott a csupaszív teniszező.