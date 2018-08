Bajzát Péter: A legszebb sikereim Győrhöz kötnek

Bajzát Péter gólérzékenységével a győri szurkolók egyik kedvence volt. A Stuttgart kapujába is betalált Bajzát (19) UEFA-kupa-selejtezőn.

A Győri ETO játékosai három gólkirályi címet szereztek az NB I-ben, ezek közül egy Hannich Péter, kettő pedig Bajzát Péter nevéhez fűződik. Utóbbi 2007-ben és 2009-ben érte el ezt a dicsőséget 18, illetve 20 góllal.Bajzát nyáron úgy döntött, befejezi a pályafutását.– A legkellemesebb emlékeim mindenképpen a győri pályafutásomhoz kapcsolódnak – kezdi a gólerős csatár. – És nemcsak azért, mert kétszer lettem gólkirály, hanem mert jó volt a csapatunk, jó a közösség, tetszett a város. Öröm volt akkoriban ott futballozni. Azt nem mondom, hogy minden találatomra emlékszem, de azért sok megmaradt bennem. A legszívesebben mégis arra a jelenetre gondolok, amiből ugyan nem lett gól, de még napjainkban is nézegetik az interneten. A Vasas ellen játszottunk Győrben, amikor sarokkal úgy tizenkét méterről nagy ívben küldtem kapura egy hátulról érkező labdát, de a kapus nagy vetődéssel szögletre ütötte a léc alól.Bajzát mindig is a gólérzékenységéről volt leginkább ismert. Egyik edzője, Dragoljub Bekvalac például úgy vélekedett róla, neki bármilyen testrészéről a kapuba pattan a labda.– Az NB I-ben és az NB II-ben is kétszer-kétszer voltam gólkirály, Pécsen akadt olyan meccsem, melyen öt gólt szereztem – folytatja Bajzát Péter. – De visszatérve Győrre, azért is lehettem ilyen sokszor eredményes, mert remek labdákat kaptam a társaktól. Völgyi Dani, Nikolov, Böőr Zoli, Józsi Gyuri bátran ívelték hozzám a labdát bármilyen helyzetből, Stark pedig remekül indított hátulról. Sajnos kurtán ért véget a győri korszakom, mert a Honvéd ellen elveszített kupadöntő után Tarsoly Csaba elnök bűnbakokat keresett: Stark, Böőr és én lettünk azok. Utána már alig játszottam az ETO-ban. Győrött 92 NB I-es mérkőzésén 58 gólt szerzett, ami elismerésre méltó teljesítmény.Ha csak az első osztályt nézzük, Bajzát két bronzérmet szerzett az ETO-val és kétszer nyert Magyar Kupát a Debrecennel. – Majdnem teljesen elégedett vagyok a pályafutásommal, magyar szinten sok mindent elértem – összegez a futballista. – Hiányérzet csak amiatt van bennem, hogy talán jó lett volna kicsit többet játszani külföldön. Válogatottság? – kérdez vissza. – Amiatt nincs hiányérzetem, hiszen én mindent megtettem érte, de a szövetségi kapitányok nem válogattak be. Úgy gondolom, emiatt akkor kellene bánkódnom, ha rajtam is múlt volna a döntésük.A csatárt az utóbbi időben már rendszeresen sérülések gyötörték, ezért úgy döntött az NB II-es Nyíregyháza játékosaként, szögre akasztja a futballcsukát. – Idegőrlő volt, hogy két-három hetente megsérültem. Az ízületeim már nem bírták a terhelést, ezért fejeztem be az aktív játékot. Már így is tovább futballoztam, mint ameddig itthon szokás – teszi hozzá nevetve, majd így folytatja: – Budapesten élek, a nyarat végigpihenem, aztán majd meglátom, miként folytatom. Lehet, hogy maradok a labdarúgásban, ha kapok megfelelő lehetőséget, de az is lehet, hogy az üzleti szférában helyezkedem el. Szeptemberig ráérek gondolkodni.