Bajor focitábor Gyirmóton

Érdeklődni a 49/172-926-1626-os vagy a 30/536-5781-es telefonszámokon lehet.

Az ötnapos programnak idén az NB II-ben szereplő Gyirmót FC Győr ad otthont.Az Alcufer Stadion minden szempontból megfelelő helyszín lehet, hiszen a létesítményben egyre több, világítással ellátott pálya áll rendelkezésre. Nemrég készült el egy fedett műfüves játéktér is, s a tervek között termálvizes rendszer segítségével válik fűthetővé a centerpálya, s hamarosan bentlakásos kollégium és sportszálló is épül.A táborba jelentkezők lehetnek kezdő, de akár igazolt labdarúgók is. A gyerekeknek délelőttől kora délutánig ígérnek professzionális edzéseket a szervezők, amelyeket a német másodosztályú klub edzői tartanak az FC Ingolstadt edzéstervei alapján.Érdekesség, hogy Németországban, Ausztriában, Olaszországban, Magyarországon – sőt még Kínában is – évente százötven alkalommal rendez a klub táborokat. A résztvevők mezt, rövidnadrágot, sportszárat és névvel ellátott melegítőfelsőt kapnak.