Bajnokok Ligája - Torinóban "folytatódik" a tavalyi döntő

A két csapat eddig 19-szer szembe került egymással a legrangosabb európai kupasorozatban, kilenc spanyol siker mellett nyolcszor az olaszok ünnepelhettek, és volt két döntetlen is. A két döntős összecsapásukon a madridiak diadalmaskodtak: a Real 1998-ban Predrag Mijatovic góljával nyert, tavaly pedig 4-1-re diadalmaskodott, Cristiano Ronaldo kétszer is betalált Cardiffban. Érdekes ugyanakkor, hogy a két csapat legutóbbi négy oda-visszavágós párharcából - köztük a 2015-ös elődöntőből - a Juventus került ki győztesen.



Utóbbi öt Real elleni hazai mérkőzésén a Juve 2,5-ös gólátlaggal büszkélkedhet, a madridiaknak viszont az elmúlt 21 találkozójukból 20-on ugyanennyi az átlaguk a riválisaik ellen.



A torinóiak minden sorozatot beleértve 25 találkozó óta veretlenek, legutóbb november 19-én kaptak ki. Ezúttal Miralem Pjanic és Medhi Benatia biztosan hiányozni fog soraikból eltiltás miatt, míg Giorgio Chiellini, Alex Sandro és Rodrigo Bentancur egy-egy sárga lapra van attól, hogy kihagyja a visszavágót. A horvát gólzsák, Mario Mandzukic valószínűleg sérülés miatt nem állhat Massimiliano Allegri vezetőedző rendelkezésére.



A címvédő Real Madridnál szombaton Cristiano Ronaldo, Marcelo, Isco, Dani Carvajal, Toni Kroos és Sergio Ramos sem lépett pályára a Las Palmas elleni 3-0-s győzelem alkalmával, így kipihenten utazhatnak Olaszországba. Nachót ugyanakkor combproblémák miatt le kellett cserélni az első félidőben, így az ő játéka erősen kérdéses.



A keddi játéknap másik meccsén a Bayern München vendégszerepel Sevillában, a két gárda még nem játszott egymással az európai kupaporondon. A spanyol bajnokságban hatodik Sevilla a hétvégi bajnokin a 88. percben még 2-0-ra vezetett az éllovas Barcelona ellen, ám végül be kellett érnie egy ponttal.



A Bundesligában címvédő és listavezető Bayern München ugyanakkor 6-0-ra kiütötte a Borussia Dortmundot, Robert Lewandowski mesterhármasig jutott. Jupp Heynckes vezetőedző ráadásul Spanyolországban már számíthat a visszatérő Arturo Vidalra és Juan Bernatra, így már csak a régóta hiányzó Manuel Neuer és Kingsley Coman nem lesz ott a 2013-as BL-győztes keretében.



A bajorok számára ugyanakkor intő jel lehet, hogy az elmúlt négy évben rendre spanyol csapat búcsúztatta őket a Bajnokok Ligájában, és az utóbbi nyolc spanyolországi BL-mérkőzésükből csak egyet nyertek meg: a 2013-as elődöntőben 3-0-ra győztek Barcelonában.



A negyeddöntős párharcok szerdai párosításában Barcelona-Roma és Liverpool-Manchester City összecsapásokat rendeznek. A visszavágók során jövő kedden AS Roma-Barcelona és Manchester City-Liverpool, másnap pedig Bayern-Sevilla és Real Madrid-Juventus mérkőzésekre kerül sor.