Bajnokok Ligája - Real Madrid-Juventus 4-1 (galéria)

A legrangosabb európai kupában 12. alkalommal diadalmaskodó Real Madrid lett az első csapat, amely megvédte a címét, amióta (1992/93) Bajnokok Ligájának nevezik a sorozatot.Bajnokok Ligája, döntő:Real Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 4-1 (1-1)------------------------------------------------Cardiff, 75 ezer néző, v.: Felix Brych (német)gólszerzők: Ronaldo (20., 64.), Casemiro (61.), Asensio (90.), illetve Mandzukic (27.)kiállítva: Cuadrado (83.)sárga lap: Sergio Ramos (31.), Carvajal (42.), Kroos (53.), Asensio (91.), illetve Dybala (12.), Pjanic (66.), Sandro (70.), Cuadrado (72., 83.)Real Madrid:------------Navas - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Isco (Asensio, 82.), Kroos (Morata, 89.) - Ronaldo, Benzema (Bale, 77.)Juventus:---------Buffon - Barzagli (Cuadrado, 66.), Bonucci, Chiellini - Dani Alves, Pjanic (Marchisio, 71.), Khedira, Sandro - Dybala (Lemina, 78.), Higuaín, MandzukicI. félidő:----------20. perc: villámgyors madridi akció végén Ronaldo szöktette a 16-os jobb oldalán érkező Carvajalt, ő visszajátszott a négyszeres aranylabdás elé, aki futtából kilőtte a jobb alsót (1-0).27. perc: egy hosszan előre ívelt labdát a bal oldalon felfutó Sandro kapásból tett középre, Higuaín mellel szelídítette azt meg, majd a levegőben passzolt tovább Mandzukicnak, aki a kapunak háttal állva húzta be a labdát a bal felsőbe (1-1).II. félidő:-----------61. perc: Kroos lövését vágták ki, de érkezett Casemiro, aki jó harminc méterről kapásból vállalkozott, a labda pedig Khedira lábáról védhetetlenül perdült a kapu jobb oldalába (2-1).64. perc: egy labdavesztés után Modric kapott remek kiugratást a jobb oldalon, az alapvonalról a rövidre lőtte be a labdát, ott pedig hatalmas lendülettel érkezett Ronaldo, és magabiztosan perdített a kapu jobb oldalába (3-1).83. perc: Cuadrado lökte meg Ramost, hogy odaférjen az oldalvonalon kigurult labdához, közben talán véletlenül rálépett a lábára, amiért a játékvezető felmutatta neki a második sárga lapot, azaz a csereként pályára lépő játékos mindenkinél hamarább mehetett zuhanyozni.90. perc: Marcelo vitte le az alapvonalig a labdát, középre adását Asensio hat méterről a bal alsó sarokba passzolta.Az első néhány percben a Juventus beszorította riválisát, Pjanic lövését követően Navasnak kellett az első bravúrt bemutatnia. A kezdeti szorításból fokozatosan kijött a Real Madrid, s egy villámgyors akció végén Ronaldo révén megszerezte a vezetést. A portugál klasszis ezzel a BL történetének első játékosa lett, aki három döntőben is gólt szerzett, míg a BEK-et is beleszámítva Alfredo Di Stéfano mellé csatlakozott. Ez volt a Real történetének 500. gólja a BL-ben, míg Ronaldo 11. találata az idényben, ebből a 9(!) az egyenes kiesés szakaszban.Az egyenlítésre mindössze négy percet kellett várni, Mandzukic talán a BL-döntők történetének egyik legszebb gólját szerezte.A torinói gól után újra az olaszok futballoztak fölényben, a Real inkább a gyors ellentámadásaiban bízott.A szünet után érezhetően a Real vette át az irányítást, a Juventus-játékosok sokszor csak "nyomozták" a labdát. A címvédő mezőnyfölénye a 61. percben góllá érett, igaz, Casemiro lövésébe szerencsétlenebbül nem is érhetett volna bele Sami Khedira. Mindössze három perccel később Ronaldo megszerezte szezonbeli 12. BL-találatát is, amivel gólkirállyá avanzsált, ráadásul úgy tűnt, pályafutása 600. góljával - klub és válogatott -, a kupa sorsát is eldöntötte. A Real így kétharmad mérkőzés alatt annyi gólt lőtt a torinóiaknak, mint amennyit az olaszok az egész sorozatban ezt megelőzően kaptak.A második madridi gólt követően hitehagyottá vált az erejével már korábban elkészülő Juventus. Az olaszok csak elvétve jutottak el a rivális térfelére, ráadásul Cuadrado kiállítása miatt még emberhátrányba is kerültek. A Real Madrid rendkívül magabiztosan futballozva - a végeredményt Asensio állította be -, a második félidőben mutatott játékával teljesen megérdemelten diadalmaskodott.