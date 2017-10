Bajnokok Ligája - Hibátlan maradt a Barcelona, a PSG és a MU

A Barcelona úgy győzte le könnyedén a vendég Olimpiakoszt, hogy már az első félidő végén emberhátrányba került Gerard Piqué kiállítása miatt. Lionel Messi, a katalánok ötszörös aranylabdás sztárja szabadrúgásból volt eredményes, ezzel megszerezte pályafutása századik európai kupagólját.



A PSG könnyedén diadalmaskodott az Anderlecht vendégeként, a nyári szerzemények közül Kylian Mbappé és Neymar is betalált.



Az MU Marcus Rashford nem mindennapi találatával hozta el a Benfica otthonából a három pontot: az angol csatár 40 méterről csavart kapura, a hazaiak hálóőre hátra rohanva ugyan megfogta a labdát, azonban a gólvonalon mögé lépett vele.



A Chelsea-Roma rangadón igazi támadófutballt láthatott a közönség: a londoniaknál Eden Hazaard, a rómaiaknál Edin Dzeko duplázott.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:

A csoport:

Benfica (portugál)-Manchester United (angol) 0-1 (0-0)

gól: Rashford (65.)

kiállítva: Luisao (Benfica, 90.)



CSZKA Moszkva (orosz)-FC Basel (svájci) 0-2 (0-1)

gól: Xhaka (29.) Oberlin (90.)



A csoport állása: 1. Manchester United 9 pont, 2. FC Basel 6, 3. CSZKA Moszkva 3, 4. Benfica 0



B csoport:

Bayern München (német)-Celtic Glasgow (skót) 3-0 (2-0)

gól: Müller (17.), Kimmich (29.), Hummels (51.)



Anderlecht (belga)-Paris Saint-Germain (francia) 0-4 (0-2)

gól: Mbappé (3.), Cavani (44.), Neymar (66.), Di María (88.)



A csoport állása: 1. Paris Saint-Germain 9 pont, 2. Bayern München 6, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Anderlecht 0



C csoport:

Chelsea (angol)-AS Roma (olasz) 3-3 (2-1)

gól: David Luiz (11.), Hazaard (37., 75.), illetve Kolarov (40.), Dzeko (64., 70.)



Qarabag (azeri)-Atlético Madrid (spanyol) 0-0

kiállítva: Ndlovu (Qarabag, 75.)



A csoport állása: 1. Chelsea 7 pont, 2. AS Roma 5, 3. Atlético Madrid 2, 4. Qarabag 1



D csoport:

FC Barcelona (spanyol)-Olimpiakosz (görög) 3-1 (1-0)

gól: Nikolau (18., öngól), Messi (61.), Digne (64.), illetve Nikolau (90.

kiállítva: Piqué (FC Barcelona, 42.)



Juventus (olasz)-Sporting Lisboa (portugál) 2-1 (1-1)

gól: Pjanic (29.), Mandzukic (84.), illetve Alex Sandro (12., öngól)



A csoport állása: 1. FC Barcelona 9 pont, 2. Juventus 6., 3. Sporting Lisboa 3, 4. Olimpiakosz 0