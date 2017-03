Bajnokok Ligája - 6-1-es győzelemmel a Barcelona jutott tovább

A Barcelona egy gyors gólban reménykedhetett, s ez be is jött, hiszen Luis Suárez már a harmadik percben megszerezte a vezetést. A hazaiak szinte végigtámadták az első félidőt, igaz, nem sok komoly helyzetet alakítottak ki, ennek ellenére is megduplázták előnyüket a szünet előtt, köszönhetően egy hatalmas párizsi védelmi hibának, amely Layvin Kurzawa öngóljában csúcsosodott ki.



Hasonló "villámgóllal" indította a Barcelona a második félidőt, ezúttal a jobbhátvéd Thomas Meunier csúszott el olyan szerencsétlenül a 16-oson belül, hogy pont eltalálta a betörő Neymart, a 11-est - amelyet a játékvezető csak azt követően fújt be, hogy egyeztetett alapvonali segédjével - pedig Messi bombázta a kapu jobb oldalába. Két perccel később Edinson Cavani kis híján betalált, de perdítése a kapufán csattant. Az uruguayi támadó nem sokkal később, a 62. percben már nem hibázott, egy lefejelt labdát bombázott a léc alá, két perccel ezután viszont ziccert rontott. A katalánoknak innentől kezdve három gólt kellett volna lőniük a továbbjutáshoz, Neymar a 88. percben szabadrúgásból, három perccel később pedig büntetőből is betalált. A játékvezető ekkor öt perc hosszabbítást jelzett, amelynek utolsó másodperceiben Sergi Roberto pedig a Neymar által előreívelt labdát továbbította a hálóba.



A Barcelona lett ezzel a legrangosabb európai kupasorozatban az első csapat, amely négygólos hátrányból fordít meg egy párharcot.



Németországban villámgyorsan ledolgozta idegenben összeszedett egygólos hátrányát a Borussia: a 4. percben jobboldali szögletet követően Aubameyang fejelte közelről a labdát a Benfica kapujába. Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, bár a hazaiak többször veszélyeztettek, s végül ennek meg is lett a gyümölcse: a szünet után előbb Pulisic, majd újra Aubameyang volt eredményes. A gaboni támadó ráadásul harmadik találatát is megszerezte, így az első afrikai játékos lett, aki a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában mesterhármast jegyzett. Négygólos sikerével a Ruhr-vidéki együttes bebiztosította helyét a negyeddöntő mezőnyében, míg a lisszaboni alakulat sorozatban hét megnyert tétmérkőzés után kapott ki.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:

FC Barcelona (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 6-1 (2-0)

gól: Suárez (3.), Kurzawa (40., öngól), Messi (50., 11-esből), Neymar (88., 91. - a másodikat 11-esből), Sergi Roberto (95.) illetve Cavani (62.)



Továbbjutott: az FC Barcelona, 6-5-ös összesítéssel



Borussia Dortmund (német)-Benfica (portugál) 4-0 (1-0)

gól: Aubameyang (4., 61., 85.), Pulisic (59.)



Továbbjutott: a Borussia Dortmund, 4-1-es összesítéssel.