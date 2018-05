Bajnokok köszöntése lesz a két győri NB II-es együttes csatáján

Tárlatvezetés. Öt évvel ezelőtt nagy sikert aratott az ETO múltját felidéző kiállítás. Jobbról: Kovács István, Palotai Károly, Verebes József és Tóth László. Közülük sajnos már ketten nincsenek közöttünk.

Az ETO FC Győr új vezetése: Mányi József tulajdonos és Soós Imre ügyvezető Horváth Cs. Attilát, a klub korábbi klubmenedzserét kérte fel, hogy szervezze meg a klub három – az 1963-as, az 1983-as és a 2013-as – bajnokcsapatának megemlékezését.A színvonalas köszöntőt június 3-án, vasárnap az ETO–Gyirmót NB II-es városi derbivel kötik össze.Horváth Cs. Attila: – Azt gondolom, felesleges hangsúlyozni, hogy mit jelent az ETO FC életében a három dátum. Az ötvenöt, a harmincöt és az öt évvel ezelőtt szerzett bajnoki cím is aranybetűkkel került be a patinás klub történelemkönyvébe. A közös jubileum azt jelenti, hogy három generáció találkozhat, három generációt ünnepelhet a klub, a közönség. Gyorsan elkészült egy forgatókönyv, s akiket megkerestem, azonnal vállalták a szervezőmunkát. Nem fesztivál lesz, hanem egy kis megemlékezés, tisztelgés a legendás bajnokok előtt, amely egyben a múlt megbecsülését is jelenti. A tervek között szerepel az ünnepi köszöntő mellett egy minikiállítás, egy egyedi emlékplakett elkészítése, megszólalnak az indulók, lejátszásra kerül az ETO-álmodozás – 63, 83, 2013… című dal, s természetesen lesz közös koszorúzás a Verebes-domborműnél és a klub halottjainak emlékére készített márványtáblánál is.Az ünnepség, amelyre tehát meghívást kapnak az említett bajnokcsapatok tagjai, remek kísérő programja lesz a két győri NB II-es együttes, az ETO FC és a Gyirmót FC presztízscsatájának.A mérkőzés szünetében a pálya közepén közös csoportkép készül és a szurkolók is köszönthetik a rég- és a közelmúlt kedvenceit.