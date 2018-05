Bajnok lett a MOL-PICK Szeged - Pastor: összességében jobbak voltunk

"Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a másodikban viszont nem tudtunk gólt lőni, nagyon rosszul néztek ki a támadásaink. Amikor a veszprémiek visszajöttek a meccsbe, szenvedtünk, de a hajrában jó döntéseket hoztunk és elhittük, hogy meg tudjuk csinálni"

"Aztán mindent beleadtunk, visszaküzdöttük magunkat a meccsbe, sok sérültünk ellenére nyertünk, de ez ma nem volt elég. Remek csapattal találkoztunk, és a két meccs alapján valóban jobb volt a Szeged, jól védekezett és jól támadott. Dühös és csalódott vagyok"

"Természetesen nagyon örülök a bajnoki címnek. A két meccsen összességében jobbak voltunk, ezért megérdemeltük a sikert" - nyilatkozta a vasárnapi visszavágó után Juan Carlos Pastor az MTI-nek. A szegediek múlt szombaton hazai pályán 32-28-ra győztek, vasárnap délután a veszprémi visszavágón 29-26-ra kikaptak, így 58-57-es összesítéssel megnyerték a párharcot, és fennállásuk során harmadszor lettek bajnokok.- fogalmazott a spanyol tréner. Pastor többek között Csányi Sándor klubtulajdonosnak is köszönetet mondott, hiszen decemberben, amikor nagyon rossz formában volt és gyenge eredményeket produkált a csapat, mellé állt és megerősítette posztján. "Öt éve érkeztem ide, hogy elérjem a célomat, ami most sikerült. Nagyon nehéz itt bajnokságot nyerni, ezért a jövőben is nagyon nehéz dolgunk lesz" - tette hozzá a Szeged edzője.A mezőny legeredményesebb játékosa, a hét gólig jutott Bodó Richárd hangsúlyozta, nagyszerű csapatot tudtak felülmúlni, és azért is nagyon boldogok, mert történelmi sikert arattak.A Veszprém tavaly nyáron érkezett vezetőedzője, Ljubomir Vranjes kijelentette, szörnyen kezdték a visszavágót, éppen azt csinálták, amit nem akartak.- magyarázta a svéd edző. Hozzátette, próbálták ledolgozni a hátrányukat, és bár nagyszerűen küzdöttek, a taktika végrehajtásával nem teljesen elégedett. A Veszprém a bajnoki ezüstérem mellett megnyerte a Magyar Kupát, a Bajnokok Ligájától viszont a legjobb 14 között búcsúzott.

"Ez nem elég. Nagyon sok alkalommal nem játszottunk elég jól, sőt többször rosszul játszottunk. Túlságosan nagy volt a hullámzás, és ez volt jellemző a mostani mérkőzésre is. Hét vereség egy szezonban nem olyan nagyon sok, de mi nagy meccseket veszítettünk, ez nagyon fáj" - nyilatkozta Vranjes. Kijelentette, a következő év jobb lesz számukra, hiszen azért kezdte el a munkát tavaly nyáron, hogy a jövőt szem előtt tartva átformálja a csapatot.



Nagy László csapatkapitány emlékeztetett, hogy a Szeged az elmúlt években egyre közelebb került hozzájuk.

"Az első meccsen végig futottunk az eredmény után, a visszavágón jó kezdést akartunk produkálni, de nem sikerült, hiszen elléptek a vendégek. A folytatásban felzárkóztunk, de az utolsó tíz percben nem tudtuk azt nyújtani, amit korábban. Mélységesen csalódott vagyok" - mondta a tapasztalt jobbátlövő. Hozzátette, nem voltak kimondottan jó mérkőzései az idényben, de a két sérülés nem jött jól számára.