Babos Timi mumussal kezd Párizsban

A salakkirály.

Nadal 11. győzelmét (!) aratta Monte-Carlóban, Rómát, az Örök várost nyolcadszorra vette be és persze behúzta kedvenc hazai versenyét, a barcelonait is. Hogy ő is emberből van, Madridban bizonyosodott be, amikor Nadal búcsúzott a negyeddöntőben. Ettől függetlenül meglepetés volna, ha nem a salakkirály emelné újra magasba a Muskétások kupáját.Nagyítóval kell keresni olyan teniszezőt a 128-as főtáblán, aki legyőzheti Nadalt Párizsban. A "legtöbb esélye" egyértelműen annak a Dominic Thiemnek van, aki Madridban kiejtette és egy hétre megfosztotta a világelsőségtől a spanyolt. Thiem a Sopronhoz közeli Bécsújhelyen született, a mai napig hivatalosan a magyar határhoz 45 km-re fekvő Lichtenwörthben él. A tenisz történetében ő a harmadik teniszező (Djokovics és Gaudio után), aki háromszor le tudta győzni Nadalt salakon. Ez a jó hír az osztrák számára, a rossz, hogy Nadal hatszor nyert Thiem ellen a vörös porban.A 16-szoros Grand Slam-bajnok másodikszámú kihívója Alexander Zverev lesz. A fiatal német már három ezres versenyt nyert, de a tenisz csúcsát jelentő Grand Slameken eddig csődöt mondott. Még a legjobb 8 közé sem sikerült kerülnie. Ha ez most összejön Párizsban, akkor várhatóan Zverev-Thiem negyeddöntőt rendeznek a francia fővárosban. A férfi mezőnyből szót kell ejteni Fucsovics Marciról, aki élete első ATP-elődöntőjét vívta Genfben pénteken. Marci csodálatos játékkal nyert a spanyol Albert Ramos-Vinolas és Stan Wawrinka ellen a héten. Olyan szintre emelkedett a magyar játékos, amiről pár éve csak álmodtunk itthon. Marci a kanadai Pospisil ellen játszik Párizsban.A nők között a soproni származású Babos Timi Lara Arruabarrena ellen kezd. A spanyol játékos 95. helyen áll a világranglistán, Timit jelenleg 37. helyen jegyzik. A számok azonban ne tévesszenek meg senkit: a spanyol teniszező igazi salakspecialista, ráadásul az eddig két meccsüket megnyerte Timi ellen. Ha a soproni teniszező túljut az első fordulón, akkor a kétszeres wimbledoni bajnoknő, a cseh Petra Kvitova várhat rá. Párosban első kiemelt lesz a francia nyílt teniszbajnokságon az Ausztrál Openen győztes Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős.A nőknél a 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams szülési szabadsága után tér vissza, vele nyilván senki nem találkozik szívesen. A 2014-ben és 2017-ben döntős román világelső, Simona Halep remek formában van, de eddig mindhárom Grand Slam-döntőjét elveszítette. A 2016-os győztes Garbine Muguruza gyenge salakos szezont fut, Angelique Kerber sérüléssel küzd. A dán Wozniacki és az ukrán Svitolina inkább lesz ott a végszámolásnál.