Babos Tímea kiesett a cincinnati tenisztornáról

A világranglistán 51. magyar játékost az olasz Roberta Vinci (42.) búcsúztatta, a mérkőzés 1 óra 31 percig tartott.

Sajnos a szokásos meccs Vinci ellen. Szoros volt ez is, de nem lett meg, pedig volt esélyem most is

- kezdte értékelését honlapján Babos, kifejtve, hogy az elmúlt mérkőzésein már voltak pozitív dolgok, az Agnieszka Radwanska ellen Torontóban simán elvesztett meccset leszámítva.

A játék egészen rendben van, de valahogy nem jönnek az eredmények ebben a szezonban. Mindenki életében vagy pályafutásában vannak rosszabb évek, ez most nekem ilyen szezon. Remélem, hamarosan túlleszek ezen a szakaszon

- tette hozzá.Babos párosban ezúttal is a cseh Andrea Hlavackova oldalán indul, ötödik helyen kiemelt kettősük 18.30 óra körül a Kveta Peschke, Anna-Lena Grönefeld cseh, német duó ellen kezd, amely vasárnap döntőt játszott Torontóban.