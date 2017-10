Babos Tímea ismét történelmet írt Szingapúrban

„Nagyon örülök ennek a győzelemnek, elképesztő mérkőzés volt! Mindketten jól játszottunk a világ jelenlegi legjobb párosa ellen. Végig nagyon agresszívan teniszeztünk, ez fontos volt. A második szettben picit akadoztak a fogadójátékaink, de nagyon tartottuk Magunkat a szervagémekben. Nekem is voltak nehéz pillanataim az adogatások során, aztán a játszma végén el is estem. A bokámat a mérkőzés után is kezelik. Ilyen a tenisz! Most jön majd hivatalosan is a szezonom utolsó mérkőzése, ez valahogy ki kell bírni. Elképesztő érzés volt egy ilyen páros ellen játszani a világbajnokság elődöntőjében! Ez volt Martina pályafutásának utolsó mérkőzése, ez is hihetetlen. Én is könnyek között mondtam, mennyire boldog vagyok, hogy ellenne játszhattam! Elképesztő, hogy egy olyan kicsi városból, mint Sopron, egy olyan nem igazán tenisznemzetnek számító országból, mint Magyarország, eljutottam idáig! Nagyon remélem, hogy holnap is sikerül így játszani" – nyilatkozta Babos Tímea a saját honlapján.



Timi első magyar játékosként szerepelt WTA-világbajnokság elődöntőjében, a mérkőzés pedig egy másik ok miatt is történelmi lett. A sportág legendája, Martina Hingis csütörtökön jelentette be, hogy a szingapúri versennyel zárja pályafutását.



A két páros idén már háromszor találkozott, Csan és Hingis még játszmát sem veszített Timi és Hlaváčková ellen. Szingapúrban viszont minden megfordult!



A WTA Finals első elődöntője végig rendkívül izgalmas és szoros volt, a közönség remek megoldásokat láthatott! A 35 perces első szett elején Timi és Hlaváčková parádésan fogadott és a szervákkal is jól gazdálkodott. A magyar-cseh kettős 1:1 után 30-ra nyerte el Csan adogatását, majd 3:1 után 40-re brékelte Hingist (4:1).



A következő néhány percben aztán a világelső páros erősített, elnyerte a magyar játékos szerváját 15-re, majd saját játékát is hozta 15-re. Ezután viszont Timi és Hlaváčková visszatért a sikerhez vezető útra: a következő két szervagémet egyformán 15-re hozta! A második játék megnyerése pedig egyben a nyitó felvonás lezárását is jelentette.



A második játszma még szorosabb és izgalmasabb volt. Mindkét kettős hatalmas figyelmet fordított az adogatásokra, de így is voltak nagyon szoros gémek. A magyar-cseh páros a második játékot 15-40-ről fordította meg, majd a következő két gémben mindkét kettős hárított egy-egy bréklabdát.



A folytatásban már simább játékot jöttek, majd 5:5 után jött egy ijedtségre okot adó jelenetsor. Timi a hálónál elcsúszott, majd sírva kapott a bokájához. Úgy tűnt, komoly lehet a baj, de néhány perces ápolás után folytatódott az elődöntő.



Mindkét kettős hozta adogatójátékát, így jöhetett a tie-break. A rövidítés pedig pazarul alakult a magyar-cseh kettős szempontjából! Timi és Andrea Hlaváčková 4-2-re is vezetett, de ezután elveszítette adogatását. Csan és Hingis mindent megtett a sikerért, de 6-5-nél már meccslabdához jutott az ellenfél. Timi remek ritörnjét a svájci legenda nem tudta jól megjátszani, ütése túlszállt az alapvonalon. Így megszületett a szenzáció: a magyar-cseh kettős jutott a vasárnapi döntőbe.



Timi és Andrea Hlaváčková ellenfele a vasárnapi döntőben a 2. helyen kiemelt, címvédő Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina vagy Kiki Bertens és Johanna Larsson lesz. A finálé a verseny honlapja szerint magyar idő szerint 10 órakor kezdődik Szingapúrban.



Timi eddig 15 WTA, 1 WTA125-ös és 9 ITF-versenyt nyert párosban. Mérlegét 2 wimbledoni döntő is kiegészíti női párosban. A juniorok között 3 Grand Slam-tornát nyert ebben a műfajban. Andrea Hlaváčková 2 Grand Slam-, 24 WTA- és 19 ITF-versenyen maradt veretlen női párosban, 2012-ben döntős volt az Olimpián és a WTA Finalsen.