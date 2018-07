Babos Tímea felért a csúcsra - így értékel a világelső soproni teniszező

Évek óta sikeres

Babos Tímea az elmúlt hét évben legalább egy döntőt játszott párosban, míg pályafutása során egyéniben nyolc WTA-finálét vívott.

A soproni Babos Tímea már a wimbledoni torna rajtja előtt közel járt ahhoz, hogy első legyen a női párosok világranglistáján.A Grand Slam-verseny előtt Babos 3. volt a WTA világranglistáján, s az már a rajt előtt eldőlt, hogy a tavaly győztes, ezúttal sérülés miatt nem induló Jelena Vesznyina semmiképpen sem maradhat a magyar játékos előtt. Ezután Jekatyerina Makarova és a korábbi világelső Csan Latisa is búcsúzott a füves pályás viadalon, így egyedül a magyar játékos tavalyi társa, Andrea Sestini Hlavacková – akivel a szingapúri világbajnokságot megnyerték – kerülhetett volna tornagyőzelemmel Babos elé.A cseh klasszis azonban hétfőn a harmadik körben búcsúzott Barbora Strycová oldalán, így biztos lett: jövő hétfőtől a magyar játékos kerül az első helyre.Ezt Babos a francia Kristina Mladenovic oldalán aztán egy sima győzelemmel „ünnepelte meg", így az Australian Opent megnyerő páros ott van a legjobb nyolc között Wimbledonban is.„Mikor tavaly megnyertük a világbajnokságot Szingapúrban, edzőmmel, Thomas Drouet-val két célt tűztünk ki erre a szezonra: nyerni legalább egy Grand Slam-tornát, illetve a világelsőség párosban. Nagyon boldog vagyok, hogy mindegyiket sikerült elérni így az év felénél. Rengeteget dolgoztunk ezért, nagyon sok segítséget kaptam a családomtól, köszönöm mindenki másnak, aki hozzásegített ehhez, de ki kell emelnem Thomast, akivel öt fantasztikus évet dolgoztunk együtt" – kezdte Babos Tímea, aki nagy dolognak és egészen különlegesnek tartja, hogy a vb-t és az első Grand Slam-sikert más-más partnerrel érte el.„Ez annak bizonyítéka, hogy kellő koncentrációval nagy sikereket tudok elérni különböző párral, ugyanakkor a melbourne-i diadal azért kedves számomra, mert egyik legjobb barátommal, Kiki Mladenovic-csal értem el" – folytatta Babos, hozzátéve, hogy nem kimondott tenisznemzetből érkezett a csúcsra, de azt látja, az emberek vele együtt boldogok, támogatják, szurkolnak neki, s ez sokat jelent számára.„Annyit még megjegyeznék, noha úgy lettem most első, hogy a riválisom kiesett, ettől függetlenül ezt a sikert nem másoktól kaptam, magamnak harcoltam ki, rengeteg munka van emögött" – nyilatkozta Babos Tímea, aki reméli, Wimbledonban még három meccsük lesz, s a végén a világelsőség mellett hazaviheti második Grand Slam-trófeáját is. Mellettük szól a wimbledoni közös múlt: 14 meccset nyertek eddig együtt, s csak kettőt veszítettek el a füves pályán, 2014-ben döntőt játszottak itt. Két évvel később Babos a kazah Jaroszlava Szvedova oldalán is eljutott a fináléig.Babosnak az Instagramon Mladenovic is gratulált.„Az én Babos Tímeám világelső lesz. Boldog és büszke vagyok rá. Óriási teljesítmény ez. Bravó" – írta a francia teniszező.