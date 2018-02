Az utolsó éremszerzési esély Phjongcshangban - jön a 13. nap

Február 22. Csütörtök

Alpesi sí

férfi műlesiklás (Kékesi Márton, Samsal Dalibor) 1. futam 2.00, 2. futam 5.30

női kombináció - lesiklás 3.00, műlesiklás 7.00



Síakrobatika

férfi félcső döntő 3.30



Hódeszka

női big air döntő 1.30

férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás selejtező 4.00



Jégkorong

nők, döntő: Kanada-Egyesült Államok 5.10



Északi összetett

csapat - nagysánc 8.30, 4x5 km-es sífutás 11.20



Rövidpályás gyorskorcsolya

férfi 500 m negyeddöntő (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor) 11.00, elődöntő 11.42, döntő 12.13

női 1000 m negyeddöntő (Keszler Andrea) 11.14, elődöntő 11.51, döntő 12.26

5000 m váltó döntő (Magyarország) 12.52



Curling

férfi elődöntő 12.05



Sílövészet

Sanyi az a versenyző, aki ötvenből 45-ször jól dönt"

A rövidpályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapja ráadásul dupla lehetőséget kínál, ugyanis a legjobb négy között, azaz az A döntőben induló férfi váltó mellett férfi 500 méteren Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is a dobogóra pályázik. Előbbi az egész olimpián nagyszerűen szerepel, döntőbe jutott 1500, majd 1000 méteren is, az egyetlen elrontott futama éppen az utóbbi táv fináléjában volt, amikor kizárták. A leghosszabb egyéni számban viszont ötödikként zárt, éremszerzési esélyét a kanadai Charles Hamelin szabálytalansága vette el. Előzetesen Liu Shaolin azt ígérte, hogy minden számban döntőt fut, ennek a bravúrnak az eléréséhez pedig már csak az erősségének számító 500 méter hiányzik.- mondta az 500 méter két évvel ezelőtti világbajnokáról Bánhidi Ákos csapatmenedzser. Hozzátette, ahogy a nőkre igaz volt a legrövidebb távon, úgy a Liu fivérekre is, hogy ha a rajtot követően továbbjutó helyen állnak, akkor szabályos körülmények között csak olyan riválisnak van esélye megelőzni őket, aki világcsúcson belüli időt tud.Az MTK 22 éves gyorskorcsolyázója a negyeddöntőben papíron nem került nehéz ötösbe, ugyanakkor ezúttal a hármas pályáról indulhat. A kínai Ren Ziwei és az orosz Alekszandr Sulginov egyikének megelőzése viszont nem okozhat gondot olyan versenyzőnek, aki éremre vágyik. A minden távon junior világbajnok Liu Shaoang a kettes rajtpozíciójával jobb helyzetben van, ugyanakkor ő együtt szerepel majd az 1500 méter dél-koreai bajnokával, Lim Hjo Dzsunnal. A 19 éves tehetségnek, aki eddig az 1000 és 1500 méteres versenyét is elrontotta egy-egy kizárással, két holland és egy kazah ellenfelet kell maga mögött tartania, ami korántsem lehetetlen. Ő úgy fogalmazott, minden fejben dől majd el.Érdekesség, hogy két éve Liu Shaolin Sándor éppen a Koreai Köztársaságban, de nem a kangnungi jégcsarnokban, hanem Szöulban lett világbajnok úgy, hogy akkor testvére is fináléba jutott, sőt, bronzérmet szerzett 500-on.A fogadóirodák szerint három nagy esélyese van a sprintszámnak: a legnagyobb favorit a táv kétszeres világbajnoka, a kínai Vu Ta-csing, őt követi Liu Shaolin és dél-koreai Hvang Dae Hon.A világ- és Európa-bajnoki bronzérmes férfi váltó a dél-koreai, a kínai és a kanadai négyessel szerepel együtt a fináléban. Pontszerzőnek még nem tekinthető, mert kizárás esetén a kisdöntő végére sorolják a vétkeseket."Talán egy fokkal a kanadaiak gyengébbek a másik három stafétánál a negyedik emberük miatt, ha nagy iram lesz az elejétől, akkor akár le is szakadhatnak emiatt" - mondta Bánhidi.A csütörtöki napon szintén érdekelt lesz női 1000 méteren a harmadik olimpiáján szereplő Keszler Andrea, de tőle bravúr lenne a továbbjutás a negyeddöntőből. Az 500-on tizedik tatabányai versenyző ötösében szerepel az ötszörös világbajnok dél-koreai Sim Szuk Hi, az 500-on ezüstérmes holland Yara van Kerkhof, illetve a szám vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, a szintén holland Suzanne Schulting is, de az orosz Jekatyerina Jefremenkova sem könnyű ellenfél.A magyarok a dél-koreai játékokon eddig egy-egy negyedik, ötödik és hatodik helyet gyűjtöttek. Az elmúlt három világbajnokságon viszont összesen kilenc érmet, s mindegyiken legalább kettőt nyertek.De nemcsak Kangnungban lesz magyar érdekelt, ugyanis Phjongcshangban a férfi műlesiklásban ismét rajthoz áll Kékesi Márton és Samsal Dalibor. Mindkettőjüknek ez a legjobb száma. A világ viszont minden bizonnyal az immár kétszeres bajnok osztrák Marcel Hirscher és az óriás-műlesiklásban mögötte második Henrik Kristoffersen csatájára lesz kíváncsi. A nőknek a péntekre várható viharos időjárás miatt előrehozták a kombinációs versenyét, amelyben az óriás-műlesiklásban győztes Shiffrin a legnagyobb favorit.Az északi összetett csapatversenyében kétségtelenül a német váltó az aranyesélyes, mivel versenyzői mindkét egyéni számot megnyerték, ráadásul másodjára az egész dobogót kisajátították. A 4x6 kilométeres női sílövő váltók küzdelmében ugyancsak a világbajnoki címvédő németek a legesélyesebbek az aranyra, Laura Dahlmeier harmadik diadalát arathatja Phjongcshangban. A női jégkorongtornán pedig sorozatban ötödször lehet első a kanadai csapat, amelynek ehhez az amerikaiakat kell legyőznie.