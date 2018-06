Az űrből érkezik a nyitómeccs labdája

Egy orosz és két amerikai űrhajós márciusban vitte magával a labdát, amellyel pár napja játszottak is egy kicsit a súlytalanság állapotában.



A labda vasárnap tér vissza a Földre, akkor landol ugyanis a kazah sztyeppe közepén Szojuz-kapszulában egy háromfős legénység. Onnan viszik majd a mintegy 2500 kilométerre fekvő Moszkvába, a vb első találkozójának helyszínére.



A házigazda oroszok azt remélik, hogy a kozmoszból érkező labda szerencsét hoz majd nekik a Szaúd-Arábia elleni nyitómérkőzésén.



Amióta lehetséges, Oroszország többször is vitt már sporthoz kapcsolódó ereklyét az űrbe: a 2014-es szocsi olimpia fáklyája, illetve az orosz bázisú profi jégkorongliga (KHL) döntőjének korongja is járt már az ISS-en.