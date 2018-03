Az UEFA szektorbezárásra büntette a Paris Saint-Germaint

A szervezet tájékoztatása szerint a francia együttes következő európai kupamérkőzésén a stadion északi lelátóján nem tartózkodhat néző, s a klub 43 ezer eurós (13,5 millió forintos) büntetést is köteles befizetni.



A BL-nyolcaddöntő március 6-i, párizsi visszavágóján a szünet után a PSG szurkolói pirotechnikai eszközöket használtak, emiatt Felix Brych német játékvezetőnek a 48., majd a 66. percben is meg kellett szakítania a játékot rövid időre.



A fegyelmi bizottság egyéb rendezési hiányosság mellett azért is elmarasztalta a francia klubot, mert szurkolói a lelátóról lézerfénnyel keltettek zavart. Ugyanakkor a stadion biztonsági ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatot büntetést nélkül zárta le, illetve megjegyzés nélkül hagyta a Real Madrid panaszát, miszerint PSG-szurkolók a találkozó előtti éjszaka a spanyolok szálláshelyének közelében petárdáztak.



A BL-nyolcaddöntőből a címvédő Real Madrid kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel jutott tovább, a párizsi visszavágón a Paris Saint-Germain 2-1-re kapott ki.