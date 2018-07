Az UEFA elnökét is meggyőzte a videobíró

"Azt hiszem, nincs többé visszaút, ilyen vagy olyan módon az európai versenysorozatokban is bevezetjük" - nyilatkozta a szlovén sportvezető hétfőn Rigában.



Hozzátette, a világbajnokságon is voltak jó és rossz tapasztalatok a technológia kapcsán, de "elég jól működött".



A videobírót az elmúlt idényben a világ számos bajnokságában bevezették, az UEFA azonban eddig nem alkalmazta, így a Bajnokok Ligájában a következő szezonban sem használják.



"Nem vagyunk ellene, de tényleg nem tudjuk, eléggé egyértelmű-e. A fennmaradó problémákat ki kell zárni" - magyarázta Ceferin.



Az UEFA elnöke arról is beszélt, egyáltalán nem lepte meg az európai csapatok remek szereplése.



"Azért nem lepődtem meg, mert az európai labdarúgás másképpen szerveződik. Jobb az infrastruktúra, nagyobbak a szakmai stábok, vagyis teljesen másképpen dolgozunk, és a különbség évről évre nagyobb lesz" - vélekedett.



A legutóbbi nem európai világbajnok Brazília volt 2002-ben. Az oroszországi torna nyolcaddöntőjében tíz, negyeddöntőjében hat csapat szerepelt az öreg kontinensről, az elődöntőbe pedig Belgium, Franciaország, Horvátország és Anglia jutott.



"A döntő alatt nagyon nyugodt leszek, mert biztosan a mi csapatunk nyer" - fogalmazott.



Ceferin a francia válogatottat fantasztikus, modern csapatnak nevezte, Belgiumról és Horvátországról elmondta, hogy a nagy egyéniségek jó közösséget alkotnak, Angliáról pedig azt, hogy nem évek, hanem évtizedek óta nem volt ilyen jó.



A világbajnokság szervezéséről úgy vélekedett, Oroszország nagyon jó munkát végzett, semmilyen komoly problémát nem látott.