Az UEFA elnöke az angliai vb-rendezés mellett kampányol

"Úgy vélem, hogy a nemzetközi szövetség részéről egy európai tagszövetségnek kellene adni a 2030-as vb megrendezését" - mondta a szlovén sportvezető Cardiffban, majd Angliát, mint ideális helyszínt is javasolta. Ceferin az angolokra utalva hozzátette: meg van győződve arról, hogy képesek lennének a rendezésre, pályázat esetén pedig - többes számban fogalmazva - "erős támogatást" ígért.



Anglia eddig egyetlen alkalommal, 1966-ban rendezett vb-t - azt házigazdaként megnyerte, az az egyetlen angol vb-érem -, azóta négy (1990, 1998, 2006, 2018) sikertelen vb-pályázata volt Európa a 2018-as oroszországi vb miatt - a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) érvényben lévő rotációs szabálya miatt, amely adott kontinenst nyolc évre kizárja a rendezésből - még 2026-ban sem lehet házigazda. Európai ország ennek értelmében legközelebb a 2030-as vb-rendezést nyerheti el.



A tornára - amely centenáriumi lesz - az 1930-as, első vb-t rendező Uruguay is pályázni szeretne, méghozzá Argentínával közösen. A FIFA viszont Kínát hozná helyzetbe azzal, hogy a jövőben a "nyolcéves szabályt" a mostaninál rugalmasabban kezelnék. Erre azért lenne szükség, mert a 2022-es vb-t is ázsiai országban, Katarban rendezik.