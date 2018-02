Az oroszok nyerték a hokidöntőt, Björgen sporttörténelmi sikerével zárultak a versenyek Phjongcshangban

Február 25. Vasárnap

Curling

női döntő: Svédország-Koreai Köztársaság 8-3



Bob

férfi négyes 3. és 4. futam 1. Németország 2. Dél-Korea és Németország holtversenyben



Műkorcsolya

gála 1.30



Jégkorong

férfiak, döntő: Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Németország 5.10



Sífutás

női tömegrajtos, klasszikus stílusú 30 km 7.15



Ünnepség: záróünnepség 12.00

08.48 - Björgen történelmi diadalával zárultak a versenyek

A norvég Marit Björgen nyerte vasárnap a phjongcshangi téli olimpia utolsó számát, a női sífutók klasszikus stílusú 30 kilométeres versenyét, sikerével pedig egyúttal sporttörténelmet írt, ugyanis ő lett minden idők legeredményesebb téli olimpikonja. A 37 éves élő legenda nyolcadik ötkarikás aranyával, amiből ez volt a második a dél-koreai játékokon, nemcsak saját magát repítette az élre, hanem Norvégiát is a mostani olimpia éremtáblázatán. Az ezüstérmet a finn Krista Parmakoski, míg a bronzot a svéd Stina Nilsson szerezte meg. Björgen pályafutása során a 8 arany mellett 4 ezüstöt és 3 bronzot gyűjtött, amivel a most megelőzött két honfitársa közül Ole Einar Björndalen sílövőt kettő, Björn Dählie sífutót három bronzzal hagyta maga mögött a mostani diadala révén.

Az egész dél-koreai olimpia talán legmelegebb napja fogadta Phjongcshangban a 47 indulót, köztük Björgent, akit közel sem tartottak a legnagyobb favoritnak, mert abban kételkedtek, hogy a leghosszabb számot végig bírja-e erővel fiatalabb riválisaival szemben. A 18-szoros világbajnok viszont alaposan rácáfolt a kétkedőkre, ugyanis az első métertől kezdve ő diktálta a tempót a szikrázó napsütésben. Björgen egy pillanatra sem engedte át a vezetést, 7,5 kilométert követően pedig még nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, amely pillanatok alatt megrostálta az akkorra már amúgy is csak 19 főből álló élbolyt. A legtovább Charlotte Kalla maradt a nyomában, de 10 kilométer után a Phjongcshangban négy medált, köztük egy aranyat gyűjtött svéd versenyző is feladta az üldözést, beállt a saját tempójára.

08.24 - Hosszabbításban aranyérmes az orosz férfi jégkorong-válogatott

04.22 - Német arany a férfi négyes bobosoknál, holtverseny a második helyen

03.58 - Svéd siker női curlingben

Björgen innentől magányosan tette meg a hátralévő 20 kilométert, előnyét pedig fokozatosan növelte, ami féltávnál 51 másodperc, 20 kilométert után pedig már másfél perc volt. Mögötte kialakult egy négyfős üldözőboly, amelyből Kalla és a finn Kerttu Niskanen "kikopott", míg az osztrák Teresa Stadlober pályatévesztés miatt maradt le, így a finn Krista Parmakoski biztosan lett ezüstérmes, míg a bronzért az erejüket jobban beosztó, így hátulról feljövő svéd Stina Nilsson és a norvég Ingvild Flugstad Östberg csatázott.Amikor Björgen a dombról lecsúszva beérkezett a stadionba, nagy üdvrivalgással fogadta a közönség, ő pedig kapott egy norvég zászlót, azzal haladt át a célvonalon. Parmakoski közel kétperces hátránnyal lett második, de legalább annyira örült az ezüstnek, mint Björgen az aranynak. Harmadikként nagyot hajrázva Nilsson futott be, így az egyetlen vigasztalhatatlan versenyző Östberg volt a célban. A beérkezők pedig sorra gratuláltak az immár legeredményesebb téli olimpikonnak.olimpiai bajnok: Marit Björgen (Norvégia) 1:22:17.6 óra 2. Krista Parmakoski (Finnország) 1:49.5 perc hátrány 3. Stina Nilsson (Svédország) 1:58.9 p hAz orosz válogatott nyerte a férfi jégkorongtornát a phjongcshangi téli olimpián, miután a vasárnapi fináléban hosszabbításban 4-3-ra legyőzte a német együttest. A nagy iramot hozó első húsz percben az esélyesebbnek tartott oroszok voltak fölényben, ám a németek fegyelmezett játékukkal tartották magukat. Már úgy tűnt, nem születik gól a szünetig, ám fél másodperccel a dudaszó előtt Vjacseszlav Vojnov maradt a német kapu előtt, s a 2012-ben és 2014-ben a Los Angeles Kingsszel Stanley Kupát nyert védő nem hibázott. A második harmadban már nem tudta annyira irányítani a játékot az orosz sportolók csapata, mint az elsőben, ennek eredményeként a mérkőzés derekán egy némiképp szerencsés góllal egyenlítettek a németek Felix Schütz révén.A harmadik felvonásban Nyikita Guszev éles szögből szerzett góljára tíz másodperc múlva válaszolt Dominik Kahun, majd az első felnőtt világversenyén szereplő, 22 éves Jonas Müller megszerezte a vezetést a németeknek. A kaotikus hajrában emberhátrányba kerültek az oroszok, de lehozták kapusukat, s bejött a kockázatvállalás, Guszev újra betalált a rendes játékidő utolsó percében. Így következhetett a négy a négy elleni ráadás, amelyben az oroszok kihasználták első emberelőnyüket, s Kirill Kaprizov góljával megnyerték az olimpiát.Ezzel a sikerrel Pavel Dacjuk tagja lett a Tripla Arany-klubnak, ő a 28. olyan játékos, aki olimpiai és világbajnok, valamint Stanley Kupa-győztes. Az orosz sztár 2002-ben és 2008-ban nyert bajnokságot a Detroit Red Wings csapatával, és 2012-ben volt világbajnok. A németek ezüstérmükkel történetük legjobb ötkarikás eredményét érték el. A győztes hokisok a Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alatt szereplő orosz küldöttség második aranyát nyerték a műkorcsolyázó Alina Zagitova után.Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)-Németország 4-3 (1-0, 0-1, 2-2, 1-0) - hosszabbítás utánVojnov (20.), Guszev (54., 60.), Kaprizov (70.), illetve Schütz (30.), Kahun (54.), J. Müller (57.)bronzmérkőzés: Kanada-Csehország 6-4 (3-1, 0-0, 3-3)Német aranyérem született a férfi négyes bobosoknál a phjongcshangi téli olimpia vasárnapi zárónapján. A második helyen egy másik német egység - soraiban a négyszeres olimpiai bajnok Kevin Kuskéval - és a házigazdák négyese végzett holtversenyben. A győztes kvartett két tagja, Francesco Friedrich és Thorsten Margis második aranyérmét nyerte a dél-koreai játékokon, mivel a ketteseknél is ünnepelhettek. Érdekesség, hogy ott az első helyen született holtverseny.olimpiai bajnok: Németország (Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis) 3:15.85 perc 2. Koreai Köztársaság (Von Jun Jong, Jun Jung Lin, Szeo Jung Vo, Kim Dong Jun) és Németország (Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödiger, Eric Franke) 3:16.38-3:16.38 pSvéd aranyérem született női curlingben a phjongcshangi téli olimpián. A skandinávok a vasárnapi fináléban a házigazdák válogatottját múlták felül 8-3-ra. A harmadik helyet a britek felett aratott 5-3-as szombati sikerrel a japánok szerezték meg.olimpiai bajnok: Svédország (Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs, tartalék: Jennie Wahlin) 2. Koreai Köztársaság (Kim Un Jung, Kim Kjong E, Kim Szon Jong, Kim Jong Mi, tartalék: Kim Cso Hi) 3. Japán (Fudzsiszava Szacuki, Josida Csinami, Szuzuki Jumi, Josida Jurika, tartalék: Motohasi Mari)Vasárnap zárul a phjongcshangi téli olimpia, amelynek utolsó száma a sífutók női klasszikus stílusú 30 kilométeres versenye lesz. Noha nem Marit Björgen a legnagyobb esélyes, mégis ő lesz a középpontban, ugyanis esetleges sikerével minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává válna. A norvégok élő legendája hét arany-, négy ezüst- és három bronzérmével jelenleg harmadik az örökrangsorban két honfitársa, az egyformán nyolcszoros bajnok Ole Einar Björndalen sílövő és Björn Dählie sífutó mögött. Előbbit kettő, utóbbit három bronzzal előzné meg, ha nyolcadik aranyát a nyakába akasztanák. Björgen, aki a medálok számát tekintve már csúcstartó 14-gyel, eddig egy-egy első és második, továbbá két harmadik helyet szerzett Phjongcshangban, azaz a formaidőzítése jól sikerült, de nagy kérdés, hogy 37 évesen végigbírja-e erővel a leghosszabb női számot. Diadalát többek között három honfitársa, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Östberg és a kétszeres phjongcshangi bajnok Ragnhild Haga, továbbá a mostani játékokon négy éremnél - benne egy aranynál - tartó svéd Charlotte Kalla akadályozhatja meg. A tavalyi világbajnokságon és az előző olimpián is Björgen nyert ezen a távon, de mindkét alkalommal a számára kedvezőbb szabadstílusban versenyzett a mezőny. Igaz, három éve a vb-n és nyolc éve Vancouverben klasszikus stílusban is második tudott lenni.Ezen kívül további három számban avatnak bajnokot. Négyes bobban a németek sikere valószínűsíthető, mivel két futam után közel háromtizedes előnyük van a dél-koreaiakkal szemben. Érdekesség, hogy akár a németek, akár a norvégok szereznek még egy aranyat, beállítják a kanadaiaknak a 2010-es vancouveri játékokon elért rekordját 14. ötkarikás diadallal, jelenleg ugyanis mindkét nemzet 13 elsőségnél tart.Rendszerint a zárónap egyik csúcseseménye a férfi hokitorna döntője, de ez nincs így a Koreai Köztársaságban. Egyrészt a tengerentúli profi liga (NHL) sztárjai nélkül korántsem övezte akkora érdeklődés a jégkorongot, gyakran félház sem volt a két csarnokban, másrészt a finálé ezúttal elég egyértelműnek tűnik. Bombameglepetés lenne tudniillik, ha az oroszok nem tudnák felülmúlni a németeket, noha utóbbiak már kétszer is felborították itt a papírformát azzal, hogy a negyeddöntőben a svédeket, az elődöntőben pedig a címvédő kanadaiakat ejtették ki.A negyedik aranyat a női curlingtorna döntőjét követően osztják ki, amelyet vagy a svédek, vagy a dél-koreaiak szerezhetnek meg.