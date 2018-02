Az NHL-es sztárok nélkül is triplázásra készül Kanada

Az olimpiai férfi jégkorongtorna csoportbeosztása



A csoport: Kanada, Csehország, Svájc, Koreai Köztársaság

B csoport: Egyesült Államok, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia

C csoport: Svédország, Finnország, Norvégia, Németország

Azonban nemcsak a kanadai, hanem az orosz, a cseh, az amerikai, a finn és a svéd együttest is jelentősen sújtja, hogy nem szerepeltethetik az észak-amerikai profiligában érdekelt hokisaikat. A svájci, a szlovák, a szlovén, a norvég és a német együttest kevésbé érinti az NHL-es blokád, míg a házigazda dél-koreaiaknál nincs NHL-es hiányzó. Így aztán szinte mindegyik válogatott az Európában játszókra épít, a rendezők pedig a hazai pontvadászatban edződőkre.Az NHL 1998 óta volt jelen az olimpiákon és az utolsó két játékokon kanadai siker született. Phjongcshangra viszont nem sikerült megegyezni az észak-amerikai profik szerepeltetéséről, döntően anyagi és biztosítási okok miatt. Azzal, hogy a hat legerősebb csapatot "lefojtották", minden bizonnyal sokkal kiegyenlítettebb lesz a mezőny, mint korábban, egyetlen gárda sem tud nyomasztó fölénybe kerülni. Igaz, alig lesz jelen világsztár, kivételt jelent például az orosz Pavel Dacjuk és Ilja Kovalcsuk.A kanadai gárdában - amely a legutóbbi négy téli olimpián háromszor aranyérmes (2002, 2010, 2014) volt - nincs "húzónév", viszont így is nagyon erős, egységes. Az oroszok - főleg a KHL-es játékosoknak és az idősebb sztároknak köszönhetően - szintén erősen fogadkoznak, már csak azért is, mert legutóbb Független Államok Közössége (FÁK) néven nyertek olimpiát, még 1992-ben. Azóta csak egy ezüst- (1998) és egy bronzérmet (2002) sikerült szerezniük.Az olimpiai torna lebonyolítása szokatlan, mert a 12 válogatottat úgy sorolták három négyes csoportba, hogy a csoportok végeredménye alapján egy összesített, 12-es tabellát állítanak össze, minden gárda csak három csoportmeccset játszik. Az összesített lista első négy helyezettje - a három csoportgyőztes, és a legjobb csoportmásodik - egyből a negyeddöntőbe jut. Az ötödik a 12.-kel, a hatodik a 11.-kel, a hetedik a tizedikkel, míg a nyolcadik a kilencedikkel mérkőzik a nyolc közé kerülésért. A finálét az olimpia zárónapján, jövő vasárnap rendezik.A dél-koreai válogatott eleinte nem volt biztos résztvevője a mezőnynek, mert amikor hét évvel ezelőtt Phjongcshang elnyerte a rendezés jogát, még nem képviselt komoly erőt. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) feltételekhez kötötte a dél-koreaiak indulását, így sok tízmillió dollárt kellett a sportágba fektetniük. A csapat vezetője az a Jim Paek, aki 1991-ben és 1992-ben Stanley Kupát nyert a Pittsburgh Penguinsszel, és csapattársa volt többek között a legendás Mario Lemieux és Jaromír Jágr is - utóbbi 45 évesen még aktív, ám nem került be a cseh keretbe. A dél-koreai csapat honosított több kanadai születésű hokist is, az olimpiai gárdában heten kaptak helyet. Így a csapat annyira megerősödött, hogy tavaly - többek között a magyarokat megelőzve - feljutott a 16-os világelitbe, azaz idén az A csoportos vb-n szerepel majd.