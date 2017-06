Az NB I-es focicsapatok nyereségesek voltak tavaly, és ezt csakis az államnak köszönhetik

A Magyar Labdarúgó Szövetségtől érkező támogatás (a közmédia évente brutális összeget, 4 milliárd forintot fizet ki közvetítési jogra az MLSZ-nek, ebből jut vissza),

A költségvetés helyett a sportba terelt társasági adó-pénzek (ami elvileg utánpótlásra menne, de a tao felhasználását igyekeznek titkolni a klubok),

Önkormányzatok támogatása (a rendkívül jól eleresztett Videotont is 120 millióval támogatja Székesfehérvár, Diósgyőr 77 milliót ad a fociklubnak),

Zömmel állami vagy a közbeszerzéseken feltűnően sikeres cégek jelentős, szakmai helyett gyanúsan politikai indíttatású támogatása (a Videoton például 1,8 milliárd forintos támogatást számolt el tavaly).

Garancsi István a Videoton és George Hemingway, a Honvéd tulajdonosa az NBI utolsó fordulójának mindent eldöntő meccsén. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A magyar fociklubok pár éve nemzetközi szinten teljes súlytalanok voltak, de az értelmezhetetlen minőségű produkcióra is annyi pénzt szórtak el, hogy a többségük a csőd szélén táncolt vagy össze is omlott anyagilag. Azért lett 2015 nyarán a 16 helyett 12 csapatos az NBI, mert egyszerre ment tönkre a Pécs, a Kecskemét és a Győr, nem kapott licenszet a Nyíregyháza, miközben kiesett a szintén legagyásodott Dunaújváros és a Pápa - írja a 444.hu A portál cikkéből kiderül, hogy míg a klubcsapataink nemzetközi teljesítménye semmivel sem lett jobb (a Fradit például a BL-ből az albán bajnokság második helyezettje verte ki), a klubok pénzügyi helyzete lényegesen jobb lett. A most megjelent mérlegek alapján a magyar élcsapatokat működtető cégek majdnem mindegyike nyereségessé vált.Sajnos a javulás nem a sikeres nemzetközi szereplés után járó UEFA-pénzeknek, a tehetséges magyar játékosok után járó összegeknek köszönhető, és a jegybevételek sem emelkedtek az egekbe. Ezúttal is a magyar állam, vagyis az adófizető áll a hatalmas pénzügyi segítség mögött. A Portfolio.hu cikke szerint ezek a következők:Nem meglepő, hogy az elmúlt évek masszív veszteségei után, a továbbra is csapnivaló szakmai teljesítmény ellenére papíron nyereséget termelnek a klubok. Idén egyetlen NBI-es, sőt NBII-es csapat sem ment csődbe (az NB III-as Tatabánya összeomlása volt a legfigyelemreméltóbb hír idén).A klubok nem nagyon szeretnek nyíltan beszélni arról, hogy miből van a bevételük és azt mire költik. Május végére jön el az a pillanat, amikor legalább egy mérleget le kell adniuk a gazdálkodásuk főbb számairól. A 12 élvonalbeli klub közül ez egyedül a Ferencvárosnak nem sikerült még idén.Az elmúlt években a Fradi és a Videoton lett az állami és államközeli cégek pénzeinek nagy becsatornázója. A Fradinál a tavalyi évről szóló mérleg még nem publikus, Kubatov Gáborék nem adták azt le határidőre. De a Ferencvárosnak már 2015-ben is négymilliárdos bevétele volt, tavaly ennél valószínűleg több.A gyalázatos nemzetközi kupaszereplés után csak minimális bónusz jutott, de 300 milliót kapott a klub az UEFA-tól az Európa-bajnokságon játszó válogatottak után, és adtak el játékosokat is (Nagy Ádámot Bolognába, Ramirezt Oroszországba), valamint a jegybevétel is itt lehet a legjelentősebb, még ha nem is tudjuk, pontosan mennyi. (A Groupama Arénában sem tolonganak a nézők, a fél ház is jónak számít már a Fradi meccsein.) A Ferencváros az egyetlen klub, aminek van jelentős piaci bevétele is, de még a Fradit is a szponzorok, természetesen főleg állami (illetve önkormányzati) szponzorok tartják el, mint például a Fővárosi Csatornázási Művek vagy a Főgáz.

Tanulságos, hogy áll össze a Videoton bevétele. A nettó árbevetélük döntő részét, 1,8 milliárd forintot szponzoroktól, reklámokból húzták be. A Videoton az Európa-bajnokságon szereplő válogatottak után kapott az UEFA-tól 130 millió forintot, és ugyan játékoseladásból is tett szert bevételre (például Lang Ádámot eladták a francia Dijonnak), de ez az 500 millió eltörpül a támogatóktól befolyó 1,8 milliárd mellett. És bár remekül el van eresztve a székesfehérvári klub, az önkormányzat is ad a közösbe 120 millió forintot. Tao-támogatásból 103 millió forint jött - írja a Portfolio. A legabszurdabb tétel: jegybevételből mindössze 33 millióval gazdagodott a Videoton. Ez az összes bevételük egy százaléka sincs.



A Videoton olyan jól áll anyagilag, hogy semmi szükségük arra a fordulónkénti több milliós plusz pénzre, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség ad, ha a klubok kevés légióst és sok fiatal küldenek a pályára. A Videoton inkább honosított két külföldi játékost.

Az anyagi szempontból szintén kiváltságos Videoton a Honvédot nem tudta legyűrni a magyar bajnokságban. Pedig a Videoton nettó árbevétele és egyéb bevétele összesen 3,7 milliárd volt tavaly, a Honvédé 1,4 milliárd. A Videoton 2,2 milliárdot fordított bérköltségekre, a Honvéd 870 milliót.Az is csak Magyarországon fordulhat elő, hogy egy NBII-es, történetesen a miniszterelnök szívéhez és házához közelálló klub, a Puskás Akadémia költségvetése simán kenterbe veri az első osztályú csapatok 80 százalékát, az NBI-ből igazolnak válogatott játékosokat.A jegy- és bérletbevétel a Fradit és a Debrecent leszámítva mindenhol nevetségesen alacsony.A kieső Gyirmóton például 9,4 millió forint volt a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel 2016-ban, miközben a nettó árbevételük 740 millió forintra kúszott fel. Az ötödik helyen végzett Pakson 8,2 millió forint jött be közvetlenül a nézőktől, de itt megdöbbentően alacsony a hirdetés és szponzori bevétel is, mindössze 7,4 millió forint. A Videotonnál 1,8 milliárd ugyanez az adat, vagyis a székesfehérváriaknál 243-szor több szponzori pénz van, mint Pakson.A kiadási oldalon a személyi jellegű költségek tetemes összegre rúgnak, a prímet a Ferencváros és a Videoton viszi, mindkét klub bőven kétmilliárd felett költ személyi jellegű költségekre. A lista másik végén a Gyirmót áll 530 millióval, valamint a Mezőkövesd 520 millióval.A bevételi és kiadási oldal összevetése alapján majdnem minden cég nyereséggel zárta a 2016-os évet. A legtöbb pénz a Puskás Akadémiánál és a Debrecennél maradt, előbbi kicsit több mint 800 milliós nyereséggel, utóbbi közel 690 milliós plusszal zárta az évet. A többi cég nyeresége 100 millió alatti, a Vasasé és a Haladásé nincs tízmillió.A Diósgyőr az egyetlen klub, amely veszteséges volt 2016-ban. Az elmúlt hat évben 1,6 milliárd veszteséget hozott össze a diósgyőri klub.